Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Сегодня в прямом эфире Вечір.LIVE "Київський час" обсудим важные темы. В частности, расскажем о мостах Киева — какие из них на грани падения.
Посмотреть эфир можно в 19:00 на YouTube канале Новини.LIVE.
О чем эфир
Сегодня гостями эфира Вечір.LIVE "Київський час" будут:
- журналист Сергей Ауслендер;
- инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
- эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
- глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Напомним, мост через реку Ирпень, разрушенный во время наступления РФ в феврале 2022 года, был отремонтирован. Инфраструктуру в Киевской области продолжают отстраивать.
В Украине хотят построить автодорожный мост через реку Тиса. Это будет новый логистический узел на украинско-румынской государственной границе.