Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Сегодня в прямом эфире Вечір.LIVE "Київський час" обсудим важные темы. В частности, расскажем о мостах Киева — какие из них на грани падения.

Посмотреть эфир можно в 19:00 на YouTube канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Сегодня гостями эфира Вечір.LIVE "Київський час" будут:

журналист Сергей Ауслендер;

инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;

народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;

эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;

глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Напомним, мост через реку Ирпень, разрушенный во время наступления РФ в феврале 2022 года, был отремонтирован. Инфраструктуру в Киевской области продолжают отстраивать.

В Украине хотят построить автодорожный мост через реку Тиса. Это будет новый логистический узел на украинско-румынской государственной границе.