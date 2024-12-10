Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

Украина имеет уникальный опыт относительно того, как удержать экономику на плаву в столь тяжелое время. Это произошло и благодаря партнерам, и благодаря правильным решениям страны.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечір.LIVE во вторник, 10 декабря.

Как Украине удалось удержать экономику во время войны

Как отметил Гетманцев, после начала полномасштабного вторжения экономика Украины упала на 30%. Несмотря на это, сейчас доходы госбюджета превышают довоенные показатели более чем на 70%.

"Это оценка международных экспертов — мы являемся уникальной страной в экономические истории мира в сопоставимых условиях, которая таким образом удержала финансовую систему. Безусловно, нам бы это не удалось без помощи партнеров. Но с другой стороны, если бы не те решения, которые были приняты в В 2022 году, которые принимаются до сих пор, вряд ли смогли бы удержать гривну, банковскую и платежную системы. Мы бы точно не смогли превысить показатели поступлений в государственный бюджет по сравнению с мирным 2021 годом", — заявил Гетманцев.

Он подчеркнул, что именно поэтому можно говорить об уникальном опыте Украины в сфере экономики. По словам Гетманцева, об этом нужно будет написать книги.

Напомним, РФ продолжает испытывать значительное экономическое давление из-за военных действий против Украины. Расходы на войну, дефицит рабочей силы и масштабная коррупция явились серьезными вызовами для российской экономики и оборонно-промышленной базы.

Совет Европейского Союза одобрил предоставление Украине новой помощи. Выплата в размере 4,2 млрд евро пойдет в поддержку макрофинансовой стабильности страны.