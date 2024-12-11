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Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

11 декабря 2024 г. 2:56

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02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

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13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

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02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

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00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024
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22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

Text

21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Text

18:27 Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет

Text

17:58 Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

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Text

17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

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16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

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13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Вовлеченность граждан Украины в государственную программу "Национального кэшбека" оказалась ниже ожиданий. В то же время "1000 гривен от президента Украины Владимира Зеленского" пользуется спросом.

Об этом в эфире Вечір.LIVE, 10 декабря, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что известно

Чиновник рассказал, что 3 млрд гривен, которые заложили на программу "Нацкешбека", не будут полностью использованы. Это объясняется тем, что вовлеченность украинцев в эту программу оказалась значительно меньше, чем судя по всему, рассчитывали ее инициаторы. Поэтому говорить об успехе кэшбека, по словам Гетманцева, пока рано.

В то же время государственная программа "тысяча от Зеленского", несмотря на весь скепсис, по сравнению с "Нацкешбеком" вырывается вперед.

"Вовлеченность людей в программу "зимней тысячи" за три дня выше, чем кэшбека за два месяца. Поэтому я убежден в том, что тысяча будет успешной программой, возможно она будет продолжена, и это инициатива непосредственно президента. Что касается кэшбека, то мне кажется , что нужно еще подождать и посмотреть на цифры, но пока они неудачные", — отметил чиновник.

На вопрос ведущей, можно ли просмотреть программу "Нацкешбека" или вообще от нее стоит отказаться, Гетманцев сказал, что пока не готов об этом говорить.

Напомним, что украинцы уже начали получать 1000 гривен от государственной программы, которая стартовала 1 декабря 2024 года. Отметим, что по состоянию на 10 декабря уже подано более 6 млн заявок.

Также мы сообщали, какие банковские данные украинцев раскрывают по программе "Национальный Кэшбэк" и 1000 гривен от Зеленского.

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01:30 Военные смогут автоматически оформлять статус УБД

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:23 Как ИИ видит произведения Шевченко фото вас поразят

00:57 Россияне жалуются на взрывы в Брянске — горит НПЗ

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22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

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