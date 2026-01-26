Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности готов на 100%. Сейчас наша страна ждет сигналов от США относительно даты и места подписания.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 26 января
В эфире будут говорить о ситуации на фронте на Боровско-Лиманском направлении, попытках российской армии продвинуться к Лиману и роли новых технологий в войне. Отдельное внимание уделят использованию наземных роботизированных комплексов, беспилотной войне, перспективам развития роботизированных подразделений в 2026 году и возможности создания безлюдных зон обороны по примеру инициатив НАТО.
Значительный блок будет посвящен международной политике и переговорам. Будут обсуждать процесс переговоров в Абу-Даби, готовность документа по гарантиям безопасности, позиции сторон относительно территориальной целостности Украины, контроля ЗАЭС и экономических вопросов. Также будут говорить о евроинтеграции Украины, сроках открытия кластеров, перспективах вступления в ЕС и подготовке к предстоящим выборам.
Отдельный блок будет касаться энергетики. Речь пойдет о сложной ситуации в энергосистеме, последствиях массированных обстрелов, теплоснабжении в Киеве, ограниченных возможностях быстрой замены крупных ТЭЦ, международных предложениях по электроэнергии и реальных рисках дальнейших отключений.
Также в эфире обсудят ситуацию с безопасностью на границе и дипломатические контакты Украины с демократическими силами Беларуси.
Гости Ранок.LIVE
- Позывной "Макар" — командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3-й отдельной штурмовой бригады
- Александр Савченко — экономист, финансист
- Станислав Игнатьев — энергетический эксперт Украинского института будущего
- Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института
- Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям
- Николай Томенко — политический и общественный деятель
- Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница"
- Александр Краев — эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"
Напомним, также Владимир Зеленский высказывался о дате окончания войны. Отдельно лидер Украины говорил, когда возможно вступление в ЕС.