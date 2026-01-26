Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности готов на 100%. Сейчас наша страна ждет сигналов от США относительно даты и места подписания.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 26 января

В эфире будут говорить о ситуации на фронте на Боровско-Лиманском направлении, попытках российской армии продвинуться к Лиману и роли новых технологий в войне. Отдельное внимание уделят использованию наземных роботизированных комплексов, беспилотной войне, перспективам развития роботизированных подразделений в 2026 году и возможности создания безлюдных зон обороны по примеру инициатив НАТО.

Значительный блок будет посвящен международной политике и переговорам. Будут обсуждать процесс переговоров в Абу-Даби, готовность документа по гарантиям безопасности, позиции сторон относительно территориальной целостности Украины, контроля ЗАЭС и экономических вопросов. Также будут говорить о евроинтеграции Украины, сроках открытия кластеров, перспективах вступления в ЕС и подготовке к предстоящим выборам.

Отдельный блок будет касаться энергетики. Речь пойдет о сложной ситуации в энергосистеме, последствиях массированных обстрелов, теплоснабжении в Киеве, ограниченных возможностях быстрой замены крупных ТЭЦ, международных предложениях по электроэнергии и реальных рисках дальнейших отключений.

Также в эфире обсудят ситуацию с безопасностью на границе и дипломатические контакты Украины с демократическими силами Беларуси.

Гости Ранок.LIVE

Позывной "Макар" — командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3-й отдельной штурмовой бригады

Александр Савченко — экономист, финансист

Станислав Игнатьев — энергетический эксперт Украинского института будущего

Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям

Николай Томенко — политический и общественный деятель

Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница"

Александр Краев — эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Напомним, также Владимир Зеленский высказывался о дате окончания войны. Отдельно лидер Украины говорил, когда возможно вступление в ЕС.