Окно возможностей для переговоров о прекращении войны: эфир Вечір.LIVE

Президент Эстонии Алар Карис заявил о возможном появлении "окна возможностей" этим летом для активизации дипломатических усилий по прекращению российско-украинской войны. Об этом политик сказал во время пресс-конференции со своим коллегой Владимиром Зеленским.

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Гости эфира:

Гленн Корн, бывший старший сотрудник Центрального разведывательного управления США

Олег Пендзин, исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба

Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка

Сергей Евтушок, народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики

Михаил Якубович, востоковед

Новини.LIVE сообщали, что Алар Карис высказался и по поводу массированных атак России на Украину. По его словам, эти удары являются проявлением отчаяния. Также эстонский президент призвал усилить давление на РФ как виновницу войны посредством новых санкций и продления действия ограничений.

Кроме того, Карис сделал заявление относительно вступления Украины в Европейский Союз. Он убежден, что переговорные кластеры о членстве нужно открыть уже этим летом, а процесс не должен затягиваться без объективных причин.