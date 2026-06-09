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Окно возможностей для переговоров о прекращении войны: эфир Вечір.LIVE

Окно возможностей для переговоров о прекращении войны: эфир Вечір.LIVE

9 июня 2026 г. 18:26

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18:26 Окно возможностей для переговоров о прекращении войны: эфир Вечір.LIVE

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Президент Эстонии Алар Карис заявил о возможном появлении "окна возможностей" этим летом для активизации дипломатических усилий по прекращению российско-украинской войны. Об этом политик сказал во время пресс-конференции со своим коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом и не только смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира:

  • Гленн Корн, бывший старший сотрудник Центрального разведывательного управления США
  • Олег Пендзин, исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба
  • Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
  • Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка
  • Сергей Евтушок, народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики
  • Михаил Якубович, востоковед

Новини.LIVE сообщали, что Алар Карис высказался и по поводу массированных атак России на Украину. По его словам, эти удары являются проявлением отчаяния. Также эстонский президент призвал усилить давление на РФ как виновницу войны посредством новых санкций и продления действия ограничений.

Кроме того, Карис сделал заявление относительно вступления Украины в Европейский Союз. Он убежден, что переговорные кластеры о членстве нужно открыть уже этим летом, а процесс не должен затягиваться без объективных причин.

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