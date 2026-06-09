Окно возможностей для переговоров о прекращении войны: эфир Вечір.LIVE

Президент Эстонии Алар Карис заявил о возможном появлении "окна возможностей" этим летом для активизации дипломатических усилий по прекращению российско-украинской войны. Об этом политик сказал во время пресс-конференции со своим коллегой Владимиром Зеленским.
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Гости эфира:
- Гленн Корн, бывший старший сотрудник Центрального разведывательного управления США
- Олег Пендзин, исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба
- Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
- Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка
- Сергей Евтушок, народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики
- Михаил Якубович, востоковед
Новини.LIVE сообщали, что Алар Карис высказался и по поводу массированных атак России на Украину. По его словам, эти удары являются проявлением отчаяния. Также эстонский президент призвал усилить давление на РФ как виновницу войны посредством новых санкций и продления действия ограничений.
Кроме того, Карис сделал заявление относительно вступления Украины в Европейский Союз. Он убежден, что переговорные кластеры о членстве нужно открыть уже этим летом, а процесс не должен затягиваться без объективных причин.