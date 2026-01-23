Видео
Україна
Видео

Экспорт оружия и бюджет 2026 — интервью с Гетманцевым
Экспорт оружия и бюджет 2026 — интервью с Гетманцевым

Экспорт оружия и бюджет 2026 — интервью с Гетманцевым

23 января 2026 г. 21:00

21:00 Экспорт оружия и бюджет 2026 — интервью с Гетманцевым
23 января 2026 г. 21:00

Text

18:00 Стартовали переговоры между Украиной, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:23 Зеленский назвал главный вопрос переговоров - эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина, США и РФ впервые встретятся — эфир Ранок.LIVE

22 января 2026
Text

18:17 Зеленский анонсировал встречу Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:49 Важная речь Зеленского в Давосе — прямой эфир

Text

13:00 Зеленский прибыл для переговоров с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:26 Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

Text

08:00 Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

21 января 2026
Text

20:11 Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

Text

21:00 Экспорт оружия и бюджет 2026 — интервью с Гетманцевым

Text

18:00 Стартовали переговоры между Украиной, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:23 Зеленский назвал главный вопрос переговоров - эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина, США и РФ впервые встретятся — эфир Ранок.LIVE

22 января 2026
Text

18:17 Зеленский анонсировал встречу Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Народный депутат партии "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для Новини.LIVE. Он рассказал о мирных переговорах, отношениях с США, позиции РФ и макрофинансовой стабильности Украины.

Смотрите интервью на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем интервью Даниила Гетманцева

  • Результаты международного экономического форума в Давосе и интересы Украины;
  • Почему свободная торговля с США не решит проблемы Украины;
  • Шаги для завершения войны и поддержки со стороны Дональда Трампа;
  • Возможность энергетического перемирия с Россией;
  • Макрофинансовая стабильность Украины;
  • Увеличение экспорта украинского оружия за границу;
  • Несет ли назначение нового и.о. главы Минфина коррупционные риски;
  • Изменения в бюджете 2026 и повышение зарплат учителям и тому подобное.

Напомним, Даниил Гетманцев объяснил, почему Украина рискует потерять средства от МВФ.

А также глава комитета ВРУ прокомментировал отмену льгот по НДС для ФЛП.

Новости по теме

21:12 В США оценили трехстороннюю встречу в ОАЭ и назвали следующий шаг

21:08 Зеленский оценил важность США для НАТО

Text

21:00 Экспорт оружия и бюджет 2026 — интервью с Гетманцевым

20:46 Графики света в Одессе — какая ситуация будет завтра

20:12 Интерьер Кристины Риччи удивил выбором культовых обоев (фото)

20:02 СМИ раскрыли детали "плана процветания" для Украины

19:59 Зеленский рассказал о ходе переговоров по завершению войны

19:50 Синоптики призывают киевлян быть осмотрительными на дорогах

19:45 Экстренные посадки с пассажирами — что происходит с самолетами РФ

19:40 Сколько наличных держать дома при блэкаутах — суммы в 2026 году

21:12 В США оценили трехстороннюю встречу в ОАЭ и назвали следующий шаг

21:08 Зеленский оценил важность США для НАТО

20:46 Графики света в Одессе — какая ситуация будет завтра

20:12 Интерьер Кристины Риччи удивил выбором культовых обоев (фото)

20:02 СМИ раскрыли детали "плана процветания" для Украины

19:59 Зеленский рассказал о ходе переговоров по завершению войны

19:50 Синоптики призывают киевлян быть осмотрительными на дорогах

19:45 Экстренные посадки с пассажирами — что происходит с самолетами РФ

19:40 Сколько наличных держать дома при блэкаутах — суммы в 2026 году

19:24 Федоров сообщил о кадровых изменениях в Министерстве обороны

06:33 Что происходит с одесскими трамваями во время блэкаутов

21 января

22:33 Морозы и блэкауты — какие продукты подорожали на Привозе

06:33 Экологическая катастрофа в Одессе — в каком состоянии Черное море

20 января

23:49 Первый день дискуссий в Давосе — что на самом деле обсуждали

19:44 Совет мира — что это такое и зачем его выносят в Давос

19 января

17:47 Крещение в Одессе — когда и как празднуют горожане

17 января

08:25 Как изменились цены на одесском рынке — какие продукты в спросе

16 января

06:33 Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы

15 января

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

Text

21:00 Экспорт оружия и бюджет 2026 — интервью с Гетманцевым

Text

18:00 Стартовали переговоры между Украиной, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:23 Зеленский назвал главный вопрос переговоров - эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина, США и РФ впервые встретятся — эфир Ранок.LIVE

22 января
Text

18:17 Зеленский анонсировал встречу Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Стартовали переговоры между Украиной, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Стартовали переговоры между Украиной, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

23 января 2026 г. 18:00
Зеленский назвал главный вопрос переговоров - эфир День.LIVE

Зеленский назвал главный вопрос переговоров - эфир День.LIVE

23 января 2026 г. 13:23
Украина, США и РФ впервые встретятся — эфир Ранок.LIVE

Украина, США и РФ впервые встретятся — эфир Ранок.LIVE

23 января 2026 г. 8:00
Зеленский анонсировал встречу Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал встречу Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

22 января 2026 г. 18:17
Важная речь Зеленского в Давосе — прямой эфир

Важная речь Зеленского в Давосе — прямой эфир

22 января 2026 г. 15:49
Зеленский прибыл для переговоров с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл для переговоров с Трампом — эфир День.LIVE

22 января 2026 г. 13:00
Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

22 января 2026 г. 12:26
Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

22 января 2026 г. 8:00

