Народный депутат партии "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для Новини.LIVE. Он рассказал о мирных переговорах, отношениях с США, позиции РФ и макрофинансовой стабильности Украины.

Смотрите интервью на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем интервью Даниила Гетманцева

Результаты международного экономического форума в Давосе и интересы Украины;

Почему свободная торговля с США не решит проблемы Украины;

Шаги для завершения войны и поддержки со стороны Дональда Трампа;

Возможность энергетического перемирия с Россией;

Макрофинансовая стабильность Украины;

Увеличение экспорта украинского оружия за границу;

Несет ли назначение нового и.о. главы Минфина коррупционные риски;

Изменения в бюджете 2026 и повышение зарплат учителям и тому подобное.

