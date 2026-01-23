Народный депутат партии "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для Новини.LIVE. Он рассказал о мирных переговорах, отношениях с США, позиции РФ и макрофинансовой стабильности Украины.
Смотрите интервью на YouTube-канале Новини.LIVE.
О чем интервью Даниила Гетманцева
- Результаты международного экономического форума в Давосе и интересы Украины;
- Почему свободная торговля с США не решит проблемы Украины;
- Шаги для завершения войны и поддержки со стороны Дональда Трампа;
- Возможность энергетического перемирия с Россией;
- Макрофинансовая стабильность Украины;
- Увеличение экспорта украинского оружия за границу;
- Несет ли назначение нового и.о. главы Минфина коррупционные риски;
- Изменения в бюджете 2026 и повышение зарплат учителям и тому подобное.
Напомним, Даниил Гетманцев объяснил, почему Украина рискует потерять средства от МВФ.
А также глава комитета ВРУ прокомментировал отмену льгот по НДС для ФЛП.