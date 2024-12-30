Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й arrow
Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

30 декабря 2024 г. 17:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в понедельник, 30 декабря, поделился прогнозом по экономической ситуации в Украине на 2025 год. По его словам, зарплаты будут заметно отставать от цен.

Об этом Гаврилечко сказал в эфире программы День.LIVE.

Какой экономический прогноз на 2025 год

Как утверждает Гаврилечко, минимальная зарплата будет оставаться на том же уровне, что и раньше, а повышение коснется только чиновников и топ-менеджеров. Это означает, что для большинства граждан рост доходов не будет покрывать инфляционный скачок.

Эксперт предупреждает, что около 47% физических лиц-предпринимателей (ФЛП) могут прекратить свою деятельность. Это создаст условия для монополизации рынка, что приведет к уменьшению конкуренции и дальнейшему росту цен.

По мнению Гаврилечко, рынок будет заполнен более дорогими импортными товарами, что лишь усилит нагрузку на кошельки украинцев.

Эксперт говорит, что украинцам нужно готовиться к экономически сложному периоду. Рост цен в сочетании со стабильно низкими доходами и сокращением конкуренции на рынке может привести к ухудшению качества жизни большинства населения.

Напомним, курс биткоина резко вырос в конце 2024 года. За несколько недель стоимость флагманской криптовалюты неоднократно обновила исторический максимум, а также смогла достичь уровня более 100 000 долларов за монету. Эксперты предполагают, что за следующие несколько лет биткоин способен подорожать до 1 млн долларов.

Также мы писали, что предпринимателям, которые выплачивают работникам зарплаты в конвертах, грозят немалые штрафы. Такое нарушение трудового законодательства предусматривает санкцию в десятикратном размере минимальной заработной платы, то есть 80 000 грн.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:51 Зеленский назначил военного омбудсмена

17:41 США выделили Украине последнюю финпомощь в этом году

17:35 В Укгидрометцентре спрогнозировали погоду на Новый год

17:30 Оккупанты из артиллерии атаковали Харьковщину — погибла женщина

17:23 Ущерб на миллион — на Одесчине задержали работников нацпарка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:21 Во Львове провели фестиваль "Спалах різдвяної звізди" — фото

17:17 Последний день года — чем удивит погода в Харькове завтра

17:16 Предновогодний обмен — Украина вернула домой 189 граждан

17:15 Отмена выплат в Польше — кого из украинцев лишат помощи

17:12 Будут ли украинцы получать пенсии по инвалидности в 2025 году

17:51 Зеленский назначил военного омбудсмена

17:41 США выделили Украине последнюю финпомощь в этом году

17:35 В Укгидрометцентре спрогнозировали погоду на Новый год

17:30 Оккупанты из артиллерии атаковали Харьковщину — погибла женщина

17:23 Ущерб на миллион — на Одесчине задержали работников нацпарка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:21 Во Львове провели фестиваль "Спалах різдвяної звізди" — фото

17:17 Последний день года — чем удивит погода в Харькове завтра

17:16 Предновогодний обмен — Украина вернула домой 189 граждан

17:15 Отмена выплат в Польше — кого из украинцев лишат помощи

17:12 Будут ли украинцы получать пенсии по инвалидности в 2025 году

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами