Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в понедельник, 30 декабря, поделился прогнозом по экономической ситуации в Украине на 2025 год. По его словам, зарплаты будут заметно отставать от цен.

Об этом Гаврилечко сказал в эфире программы День.LIVE.

Какой экономический прогноз на 2025 год

Как утверждает Гаврилечко, минимальная зарплата будет оставаться на том же уровне, что и раньше, а повышение коснется только чиновников и топ-менеджеров. Это означает, что для большинства граждан рост доходов не будет покрывать инфляционный скачок.

Эксперт предупреждает, что около 47% физических лиц-предпринимателей (ФЛП) могут прекратить свою деятельность. Это создаст условия для монополизации рынка, что приведет к уменьшению конкуренции и дальнейшему росту цен.

По мнению Гаврилечко, рынок будет заполнен более дорогими импортными товарами, что лишь усилит нагрузку на кошельки украинцев.

Эксперт говорит, что украинцам нужно готовиться к экономически сложному периоду. Рост цен в сочетании со стабильно низкими доходами и сокращением конкуренции на рынке может привести к ухудшению качества жизни большинства населения.

Напомним, курс биткоина резко вырос в конце 2024 года. За несколько недель стоимость флагманской криптовалюты неоднократно обновила исторический максимум, а также смогла достичь уровня более 100 000 долларов за монету. Эксперты предполагают, что за следующие несколько лет биткоин способен подорожать до 1 млн долларов.

Также мы писали, что предпринимателям, которые выплачивают работникам зарплаты в конвертах, грозят немалые штрафы. Такое нарушение трудового законодательства предусматривает санкцию в десятикратном размере минимальной заработной платы, то есть 80 000 грн.