Жена "азовца" поделилась историей о потере любимого

Илона Мазур — жена погибшего медика Алексея "Родео" Мазура, служившего в полку "Азов". Она потеряла своего мужа только через три месяца после свадьбы. Главная задача девушки сейчас — беречь память об Алексее.

Свою историю Илона рассказала в проекте "Женщины-феникс. Жить несмотря ни на что".

История Илоны Мазур

Илона рассказала, что ее муж был на войне еще с 2015 года, поэтому у нее не было сомнений, что он пойдет на службу после полномасштабного вторжения России. По ее словам, у Алексея очень много знаний, навыков и умений, которые нужны на войне, хотя он мог сидеть дома, поскольку имел инвалидность.

Девушка рассказала, что в день гибели Алексея они переписывались и говорили по телефону, но незадолго он пропал и не выходил на связь. Илона старалась не паниковать и просто ждать, когда прошел день, она созвонилась с его сослуживцами.

"Я искала номер его собрата, я ему позвонила и спросила, какие новости. Тогда Володя сказал мне, что Леша погиб. Первое время я сидела прямо в ступоре. Мне хотелось позвонить Леше и спросить, что произошло, но я понимаю, что я уже не смогу никогда этого сделать. Это самый страшный день моей жизни..." — сказала она.

В то же время Илона Мазур подчеркнула, что сейчас основная ее цель — сохранить память об Алексее, поэтому она прилагает максимум усилий.

В это сложное время наибольшей ее поддержкой является собачка, которую Илоне подарил ее муж, подобрав животное прямо с позиций. Также она погружается в написание текстов, к чему всегда питала любовь.

"Все что остается — это какие-то фото, воспоминания и вещи. Моя обязанность — беречь память о Леше. Мы не имеем права сдаться", — подчеркнула Илона.

Напомним, актриса Надежда Хильская стала героиней первого выпуска проекта Новини.LIVE Женщины-феникс. Жить несмотря ни на что. Она рассказала о потере мужчины на войне и о том, что помогает ей жить дальше.