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К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

31 декабря 2024 г. 8:00

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08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2025
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20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

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19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

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18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

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17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

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14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

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13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

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08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
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15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

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11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

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08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2025
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20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
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15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

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11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

Украинцы вот-вот встретят 2025 год. Какие изменения в законодательстве и тарифах готовят гражданам страны?

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 31 декабря

В эфире Ранок.LIVE ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят ряд важных тем вместе с экспертами. В частности, поговорят о том, как Украина и Россия совершили масштабный обмен пленными. Домой вернулись 189 украинцев, среди которых 11 бойцов "Азова".

Также известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараой.

Гости эфира:

  • Евгений Дикий, военный аналитик
  • Олег Лесной, политолог
  • Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека
  • Георгий Мазурашу, нардеп от фракции "Слуга народа"
  • Игорь Чаленко, политолог
  • Олег Пендзин, экономист

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, стало известно, что глава МИД Украины Андрей Сибига договорился с лидером Сирии Ахемдом аль-Шараой. Также Президент Украины Владимир Зеленский показал трогательные кадры встречи пленных бойцов ВСУ с родными.

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08:05 Россия формирует новые батальоны на границе с Украиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:04 В Украине воздушная тревога — Россия выпустила ракеты

08:04 В Киеве раздаются взрывы

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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