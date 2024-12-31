К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

Украинцы вот-вот встретят 2025 год. Какие изменения в законодательстве и тарифах готовят гражданам страны?

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 31 декабря

В эфире Ранок.LIVE ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят ряд важных тем вместе с экспертами. В частности, поговорят о том, как Украина и Россия совершили масштабный обмен пленными. Домой вернулись 189 украинцев, среди которых 11 бойцов "Азова".

Также известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараой.

Гости эфира:

Евгений Дикий, военный аналитик

Олег Лесной, политолог

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека

Георгий Мазурашу, нардеп от фракции "Слуга народа"

Игорь Чаленко, политолог

Олег Пендзин, экономист

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, стало известно, что глава МИД Украины Андрей Сибига договорился с лидером Сирии Ахемдом аль-Шараой. Также Президент Украины Владимир Зеленский показал трогательные кадры встречи пленных бойцов ВСУ с родными.