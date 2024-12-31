К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

Украинцы вот-вот встретят 2025 год. Какие изменения в законодательстве и тарифах готовят гражданам страны?
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 31 декабря
В эфире Ранок.LIVE ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят ряд важных тем вместе с экспертами. В частности, поговорят о том, как Украина и Россия совершили масштабный обмен пленными. Домой вернулись 189 украинцев, среди которых 11 бойцов "Азова".
Также известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараой.
Гости эфира:
- Евгений Дикий, военный аналитик
- Олег Лесной, политолог
- Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг
- Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека
- Георгий Мазурашу, нардеп от фракции "Слуга народа"
- Игорь Чаленко, политолог
- Олег Пендзин, экономист
В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.
Напомним, стало известно, что глава МИД Украины Андрей Сибига договорился с лидером Сирии Ахемдом аль-Шараой. Также Президент Украины Владимир Зеленский показал трогательные кадры встречи пленных бойцов ВСУ с родными.