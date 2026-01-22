Видео
Україна
Видео

Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE
Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

22 января 2026 г. 8:00

Киев готовят перевести с экстренных отключений электроэнергии на четкие, но строгие графики отключений света, как сообщил министр Денис Шмыгаль. Энергетики нашли технические решения, которые позволят сделать отключения более прогнозируемыми.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 22 января

Ведущая и гости обсудят ситуацию на фронте: бои за Купянск, Покровск и Мирноград, удары Сил обороны по целям в Крыму и активность ВМС ВСУ. Гости эфира прокомментируют действия РФ, применение новых ракет, ситуацию с рекрутингом и СЗЧ.

В эфире также будет международный трек и Давос: встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, переговоры США с РФ, "Совет мира", роль Виткоффа и Кушнера, позицию ЕС по Гренландии и геополитические риски в Арктике.

Отдельно гости поговорят о внутренней политике и праве: подготовка к выборам после войны, законодательные изменения по ТЦК, резонансные уголовные дела, коррупционные схемы и вызовы безопасности в регионах.

Также в фокусе будет экономика и финансы: курс валют, рекордная цена золота, требования МВФ, гуманитарный бюджет ЕС, аграрные риски и ситуация на границе с Польшей.

Гости эфира Ранок.LIVE

  • Виталий Миловидов — подполковник, начальник службы информации и коммуникации 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг"
  • Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВС Украины
  • Василий Фурман — доктор экономических наук, член Совета Национального банка Украины
  • Николай Голомша — экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист
  • Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций
  • Дмитрий Соломчук — народный депутат, член Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики
  • Владислав Волошин — представитель Сил обороны Юга Украины

Напомним, в Киеве до сих пор сверхсложная ситуация с теплоснабжением для тысяч домов. Также стало известно о трагической гибели двух слесарей в Киеве от перегрузки.

Между тем стало известно, что Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом сегодня, 22 января.

