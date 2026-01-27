Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что во время задержания фигуранта, которого разыскивали за убийство, злоумышленник открыл прицельный огонь по правоохранителям. В ходе спецоперации он был ликвидирован.
Об этом и не только эксперты поговорят в эфире День.LIVE 27 января.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Денис Ярославский — командир подразделения разведки ВСУ,
- Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА,
- Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины,
- Ростислав Коробка — вице-президент торгово-промышленной палаты,
- Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям,
- Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ,
- Павел Лакийчук — руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ",
- Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины,
- Сергей Соболев — народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ.
Напомним, 27 января стало известно, что подозреваемый в убийстве открыл огонь по полицейским в Черкасской области. В результате четверо правоохранителей погибли, а еще один получил ранения.
А в Одесской области юноша случайно убил мать. Он нанес ей ножевое ранение во время ссоры.