Видео
Україна
Видео

Четверо полицейских погибли в Черкасской области — эфир День.LIVE
Четверо полицейских погибли в Черкасской области — эфир День.LIVE

Четверо полицейских погибли в Черкасской области — эфир День.LIVE

27 января 2026 г. 13:00

Text

Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что во время задержания фигуранта, которого разыскивали за убийство, злоумышленник открыл прицельный огонь по правоохранителям. В ходе спецоперации он был ликвидирован.

Об этом и не только эксперты поговорят в эфире День.LIVE 27 января.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Денис Ярославский — командир подразделения разведки ВСУ,
  • Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА,
  • Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины,
  • Ростислав Коробка — вице-президент торгово-промышленной палаты,
  • Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям,
  • Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ,
  • Павел Лакийчук — руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ",
  • Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины,
  • Сергей Соболев — народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, 27 января стало известно, что подозреваемый в убийстве открыл огонь по полицейским в Черкасской области. В результате четверо правоохранителей погибли, а еще один получил ранения.

А в Одесской области юноша случайно убил мать. Он нанес ей ножевое ранение во время ссоры.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Новости по теме

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:33 На Черкасчине подозреваемый убил четырех полицейских — детали

17:56 Гололед в Одессе — советы спасателей как пережить непогоду

25 января

06:33 День рождения Зеленского — что пожелали президенту одесситы

23 января

06:33 Что происходит с одесскими трамваями во время блэкаутов

21 января

22:33 Морозы и блэкауты — какие продукты подорожали на Привозе

06:33 Экологическая катастрофа в Одессе — в каком состоянии Черное море

20 января

23:49 Первый день дискуссий в Давосе — что на самом деле обсуждали

19:44 Совет мира — что это такое и зачем его выносят в Давос

19 января

17:47 Крещение в Одессе — когда и как празднуют горожане

17 января

08:25 Как изменились цены на одесском рынке — какие продукты в спросе

16 января

06:33 Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы

Зеленский пообещал серьезные изменения в ПВО — эфир Ранок.LIVE

Зеленский пообещал серьезные изменения в ПВО — эфир Ранок.LIVE

27 января 2026 г. 8:00
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров — эфир Вечір.LIVE

26 января 2026 г. 17:51
Когда киевлянам вернут отопление — эфир День.LIVE

Когда киевлянам вернут отопление — эфир День.LIVE

26 января 2026 г. 13:04
Гарантии безопасности от США для Украины готовы — эфир Ранок.LIVE

Гарантии безопасности от США для Украины готовы — эфир Ранок.LIVE

26 января 2026 г. 8:00
Лидеры Украины, Польши и Литвы проводят брифинг — прямой эфир

Лидеры Украины, Польши и Литвы проводят брифинг — прямой эфир

25 января 2026 г. 17:01
Экспорт оружия и бюджет 2026 — интервью с Гетманцевым

Экспорт оружия и бюджет 2026 — интервью с Гетманцевым

23 января 2026 г. 21:00
Стартовали переговоры между Украиной, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Стартовали переговоры между Украиной, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

23 января 2026 г. 18:00
Зеленский назвал главный вопрос переговоров - эфир День.LIVE

Зеленский назвал главный вопрос переговоров - эфир День.LIVE

23 января 2026 г. 13:23

