Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что во время задержания фигуранта, которого разыскивали за убийство, злоумышленник открыл прицельный огонь по правоохранителям. В ходе спецоперации он был ликвидирован.

Об этом и не только эксперты поговорят в эфире День.LIVE 27 января.

Гости эфира

Денис Ярославский — командир подразделения разведки ВСУ,

Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА,

Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины,

Ростислав Коробка — вице-президент торгово-промышленной палаты,

Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям,

Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ,

Павел Лакийчук — руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ",

Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины,

Сергей Соболев — народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, 27 января стало известно, что подозреваемый в убийстве открыл огонь по полицейским в Черкасской области. В результате четверо правоохранителей погибли, а еще один получил ранения.

А в Одесской области юноша случайно убил мать. Он нанес ей ножевое ранение во время ссоры.