Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов участвует в дискуссии под названием "Путь к миру в Украине: силой или соглашением?" Событие происходит в рамках Всемирного экономического форума 2026 года в Давосе, что в Швейцарии.

Кирилл Буданов в Давосе

Глава ОП делает важные заявления относительно войны России против Украины, а также приближения мира. Кирилл Буданов выступает во время дискуссии в рамках форума в Давосе.

Напомним, что чиновник прокомментировал работу над окончанием российско-украинской войны. По его словам, результат также зависит от России.

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский сказал, чего Украина ждет от форума в Давосе.