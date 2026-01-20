Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Буданов выступает с важным заявлением в Давосе — прямой эфир arrow
Буданов выступает с важным заявлением в Давосе — прямой эфир

Буданов выступает с важным заявлением в Давосе — прямой эфир

20 января 2026 г. 19:16

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:16 Буданов выступает с важным заявлением в Давосе — прямой эфир

Text

18:05 При каком условии Зеленский поедет в Давос — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

19 января 2026
Text

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Text

13:27 Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

16 января 2026
Text

21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Text

13:20 Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Text

19:16 Буданов выступает с важным заявлением в Давосе — прямой эфир

Text

18:05 При каком условии Зеленский поедет в Давос — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

19 января 2026
Text

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов участвует в дискуссии под названием "Путь к миру в Украине: силой или соглашением?" Событие происходит в рамках Всемирного экономического форума 2026 года в Давосе, что в Швейцарии.

Следите за важными заявлениями Кирилла Буданова на Новини.LIVE.

Кирилл Буданов в Давосе

Глава ОП делает важные заявления относительно войны России против Украины, а также приближения мира. Кирилл Буданов выступает во время дискуссии в рамках форума в Давосе.

Напомним, что чиновник прокомментировал работу над окончанием российско-украинской войны. По его словам, результат также зависит от России.

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский сказал, чего Украина ждет от форума в Давосе.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:50 Китай поглощает РФ — Буданов раскрыл подробности сотрудничества

19:46 Германия будет давать до 6 тысяч евро покупателям электрокаров

19:44 Совет мира — что это такое и зачем его выносят в Давос

19:34 Буданов сказал, почему Россия "боится" вступления Украины в НАТО

19:29 Украине нужен справедливый мир — Буданов в Давосе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:16 Буданов выступает с важным заявлением в Давосе — прямой эфир

19:12 Буданов в Давосе сделал важное заявление по миру в Украине

19:10 Договор дарения — что нельзя передать даже родным в 2026 году

18:58 РФ убила человека и разрушила дома в Запорожье — последствия атак

18:50 Тарифы на обслуживание территорий в Одессе — стоимость в феврале

19:50 Китай поглощает РФ — Буданов раскрыл подробности сотрудничества

19:46 Германия будет давать до 6 тысяч евро покупателям электрокаров

19:44 Совет мира — что это такое и зачем его выносят в Давос

19:34 Буданов сказал, почему Россия "боится" вступления Украины в НАТО

19:29 Украине нужен справедливый мир — Буданов в Давосе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:12 Буданов в Давосе сделал важное заявление по миру в Украине

19:10 Договор дарения — что нельзя передать даже родным в 2026 году

18:58 РФ убила человека и разрушила дома в Запорожье — последствия атак

18:50 Тарифы на обслуживание территорий в Одессе — стоимость в феврале

18:44 На Черниговщине аварийные отключения — действует спецграфик

19:44 Совет мира — что это такое и зачем его выносят в Давос

19 января

17:47 Крещение в Одессе — когда и как празднуют горожане

17 января

08:25 Как изменились цены на одесском рынке — какие продукты в спросе

16 января

06:33 Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы

15 января

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

12 января

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты

9 января

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

Text

19:16 Буданов выступает с важным заявлением в Давосе — прямой эфир

Text

18:05 При каком условии Зеленский поедет в Давос — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

19 января
Text

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
При каком условии Зеленский поедет в Давос — эфир Вечір.LIVE

При каком условии Зеленский поедет в Давос — эфир Вечір.LIVE

20 января 2026 г. 18:05
Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

20 января 2026 г. 13:00
Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

20 января 2026 г. 8:00
Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

19 января 2026 г. 18:08
Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

19 января 2026 г. 13:27
Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

19 января 2026 г. 8:00
Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

16 января 2026 г. 21:00
Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

16 января 2026 г. 17:50

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации