Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами. Он заявил, что любой человек мобилизационного возраста, который нарушал правила мобилизации, был уклонистом, чем нарушает действующее законодательство.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе.

Зеленский прокомментировал усиление контроля над уклонистами

"По запросу наших войск и военного руководства есть некоторые изменения. Согласно этой мобилизации есть ужесточение контроля над уклонистами. Зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству и поддержке войска", — сказал он.

Президент также отметил, что Россия пытается манипулировать, чтобы сорвать мобилизацию в Украине.

"Мобилизация продолжается согласно срокам законодательства, как это и должно быть во время войны", — добавил он.

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Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом, за что проголосовали 283 нардепа.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что прошедшие плен военные отныне имеют право на демобилизацию, поскольку соответствующая норма предусмотрена в мобилизационном законе.

А Львовский ТЦК и СП призвал военнообязанных вставать в защиту своей Родины, создав на фоне принятого закона пропагандистский видеоролик с мотивирующим слоганом.