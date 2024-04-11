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Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

11 апреля 2024 г. 19:45

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19:45 Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

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17:34 В Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей — прямая трансляция

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12:04 Военный объяснил, почему Украине нужна срочная мобилизация

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами. Он заявил, что любой человек мобилизационного возраста, который нарушал правила мобилизации, был уклонистом, чем нарушает действующее законодательство.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе.

Зеленский прокомментировал усиление контроля над уклонистами

"По запросу наших войск и военного руководства есть некоторые изменения. Согласно этой мобилизации есть ужесточение контроля над уклонистами. Зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству и поддержке войска", — сказал он.

Президент также отметил, что Россия пытается манипулировать, чтобы сорвать мобилизацию в Украине.

"Мобилизация продолжается согласно срокам законодательства, как это и должно быть во время войны", — добавил он.

Закон о мобилизации — последние новости

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом, за что проголосовали 283 нардепа.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что прошедшие плен военные отныне имеют право на демобилизацию, поскольку соответствующая норма предусмотрена в мобилизационном законе.

А Львовский ТЦК и СП призвал военнообязанных вставать в защиту своей Родины, создав на фоне принятого закона пропагандистский видеоролик с мотивирующим слоганом.

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20:07 Нужна или нет демобилизация до завершения войны

20:05 На 15 лет осужден предатель, стрелявший в бойцов ВСУ под Работино

20:00 Зеленский обсудил подготовку Глобального саммита мира с президентом Венгрии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:16 Зеленский сообщил, когда будет представлена карта окончания войны

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18:55 Последствия ночной атаки РФ и принятие закона о мобилизации — главные новости 11 апреля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:18 Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

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