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Штрафы за необновление данных — адвокат объяснил, законны ли они

Штрафы за необновление данных — адвокат объяснил, законны ли они

16 июля 2024 г. 16:10

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16:10 Штрафы за необновление данных — адвокат объяснил, законны ли они

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16:10 Штрафы за необновление данных — адвокат объяснил, законны ли они

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13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

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13:00 Приглашение России на переговоры и скандал в ВСУ — эфир День.LIVE

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12:55 Граница с Молдовой и Румынией — лидер по количеству попыток нелегального пересечения

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09:25 Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области

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08:45 Обновление данных в ТЦК — адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

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Штрафы за невосстановление данных незаконны. Единственное, что могут сделать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, — это обращаться в суд о лишении права управления транспортными средствами.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец в эфире День.LIVE во вторник, 16 июля.

Законность штрафов от ТЦК

Кравец отметил, что единственное, что могут сделать ТЦК, — это обращаться в суд о лишении права управления транспортными средствами.

"Поэтому любые штрафы, которые взимаются в размере 17 тысяч гривен и передаются исполнительной службе, незаконны. Судебная практика показывает, что многие суды отменяют эти штрафы", — рассказал адвокат.

По его словам, действия представителей ТЦК могут быть расценены как злоупотребление служебными полномочиями, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, украинцы, не обновившие свои военно-учетные данные до 16 июля, могут быть привлечены к административной ответственности. Уважительной причиной несвоевременного обновления может быть только заболевание.

Также мы сообщали о том, что, уплатив штраф за нарушение правил военного учета и мобилизации, военнообязанный не освобождается от призыва.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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