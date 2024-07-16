Штрафы за необновление данных — адвокат объяснил, законны ли они

Штрафы за невосстановление данных незаконны. Единственное, что могут сделать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, — это обращаться в суд о лишении права управления транспортными средствами.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец в эфире День.LIVE во вторник, 16 июля.

Законность штрафов от ТЦК

Кравец отметил, что единственное, что могут сделать ТЦК, — это обращаться в суд о лишении права управления транспортными средствами.

"Поэтому любые штрафы, которые взимаются в размере 17 тысяч гривен и передаются исполнительной службе, незаконны. Судебная практика показывает, что многие суды отменяют эти штрафы", — рассказал адвокат.

По его словам, действия представителей ТЦК могут быть расценены как злоупотребление служебными полномочиями, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, украинцы, не обновившие свои военно-учетные данные до 16 июля, могут быть привлечены к административной ответственности. Уважительной причиной несвоевременного обновления может быть только заболевание.

Также мы сообщали о том, что, уплатив штраф за нарушение правил военного учета и мобилизации, военнообязанный не освобождается от призыва.