Штрафи за неоновлення даних — адвокат пояснив, чи законні вони

Штрафи за непоновлення даних незаконні. Єдине, що можуть наразі зробити Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, — це звертатися до суду щодо позбавлення права керування транспортними засобами.

Про це заявив адвокат Ростислав Кравець в етері День.LIVE у вівторок, 16 липня.

Законність штрафів від ТЦК

Кравець наголосив, що єдине, що можуть наразі зробити ТЦК, — це звертатися до суду щодо позбавлення права керування транспортними засобами.

"Тому будь-які штрафи, які стягуються в розмірі 17 тисяч гривень і передаються виконавчій службі, незаконні. Судова практика показує, що багато судів скасовують ці штрафи", — розповів адвокат.

За його словами, дії представників ТЦК можуть бути розцінені як зловживання службовими повноваженнями, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років.

Нагадаємо, українці, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Поважною причиною несвоєчасного оновлення може бути лише хвороба.

Також ми повідомляли про те, що, сплативши штраф за порушення правил військового обліку та мобілізації, військовозобов'язаний не звільняється від призову.