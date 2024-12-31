Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

В ближайшие три дня в Украине будет теплая весенняя погода. Однако уже с 3 января вернутся морозы, а на "старое" Рождество будет снег и похолодание.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире Ранок.LIVE.

Когда в Украину вернутся морозы

Птуха отметила, что Украину накроет тепло и солнышко, однако на "старое" Рождество можно ожидать снег с дождем. По ее словам, первые дни нового года в Украине будут теплыми с температурой +4…+12 °C в зависимости от региона. Особенно тепло будет на юге и Прикарпатье.

"Однако уже 3 января ожидается понижение температуры, ночные заморозки и изменение погоды. Антициклон будет постепенно ослабевать, что позволит атмосферным фронтам принести осадки", — пояснила синоптик.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в первый день нового года, 1 января, украинцев ждет настоящая весенняя погода. Однако она предупредила об опасности из-за сильного ветра.

Также мы писали, в Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на первую неделю января.