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Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

31 декабря 2024 г. 13:12

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13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

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13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

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12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

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08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

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19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

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18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

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17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

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В ближайшие три дня в Украине будет теплая весенняя погода. Однако уже с 3 января вернутся морозы, а на "старое" Рождество будет снег и похолодание.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире Ранок.LIVE.

Когда в Украину вернутся морозы

Птуха отметила, что Украину накроет тепло и солнышко, однако на "старое" Рождество можно ожидать снег с дождем. По ее словам, первые дни нового года в Украине будут теплыми с температурой +4…+12 °C в зависимости от региона. Особенно тепло будет на юге и Прикарпатье.

"Однако уже 3 января ожидается понижение температуры, ночные заморозки и изменение погоды. Антициклон будет постепенно ослабевать, что позволит атмосферным фронтам принести осадки", — пояснила синоптик.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в первый день нового года, 1 января, украинцев ждет настоящая весенняя погода. Однако она предупредила об опасности из-за сильного ветра.

Также мы писали, в Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на первую неделю января.

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13:18 Суркис предложил легенде Шахтера перейти в киевское Динамо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:17 Паспорт по-новому – изменения для одесских моряков в 2025 году

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