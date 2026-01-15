Видео
Киевлянка после падения в кипяток находится в коме — эксклюзив

Киевлянка после падения в кипяток находится в коме — эксклюзив

15 января 2026 г. 13:27

Text

13:04 В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

14 января 2026
Text

19:00 Как столица провалила подготовку к блэкауту — эфир Київський час

Text

18:31 Зеленский провел совещание с Федоровым — Вечір.LIVE

Text

13:22 Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

13 января 2026
Text

18:20 В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE

Text

08:12 Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

12 января 2026
Text

17:55 Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Text

Text

КГГА не связалась с семьей 16-летней девушки Елены, которая упала в яму с кипятком. Пострадавшая киевлянка лечится в Германии и нуждается в помощи.

В каком состоянии подросток и кто помог эвакуировать ее за границу рассказала мама девушки Натали Рубинкивская журналистке Новини.LIVE Анне Сирык. 

Киевская власть не предложила помощь девушке, которая упала в пропасть с кипятком

2 января на проспекте Лобановского в Киеве произошла трагедия: 16-летняя Елена упала в пропасть с кипятком, образовавшуюся после прорыва теплосети. Место аварии было ненадлежащим образом ограждено, без предупредительных знаков.

В больнице у Елены диагностировали глубокие ожоги II и III степеней, которые охватывают 75% тела. Состояние стремительно ухудшалось, поэтому единственным шансом на спасение стала медицинская эвакуация.

Девушку доставили в больницу в Кельн, а все расходы на лечение взяла на себя Германия. Сейчас она находится в коме, состояние Елены стабильно тяжелое.

После инцидента началось расследование, в рамках которого задержали руководителя районного управления "Киевтеплоэнерго". Ему сообщили о подозрении по статье о нарушении правил безопасности при выполнении опасных работ. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Также мама девушки сообщила, что ни один представитель киевской городской власти с семьей так и не связался.

Напомним, мы показывали фото пропасти, в которую попала девушка.

Также народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что столичная власть должна покрыть потратить на лечение пострадавшей Елены.

14:29 Квартира возле легендарного одесского Привоза — какая стоимость

14:27 Рада запретила держать животных на привязи без выгула — детали

14:24 Эти места в квартире "убивают" сигнал Wi-Fi-роутера

14:21 Комендантский час не отменят, но возможны исключения

14:17 В Киеве создали штаб по ликвидации последствий атак на энергетику

14:10 Сколько лет надо жить во Франции, чтобы получить гражданство

14:07 Сибига анонсировал встречи с американской стороной в Давосе

13:48 В Одессе прогремел мощный взрыв — что известно

13:46 Атака РФ на Киев — в ГСЧС рассказали о попадании БпЛА в дом

13:42 На Одесчине перекрыли схему выезда в Молдову — какая была цена

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

12 января

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты

9 января

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

7 января

22:33 Помощь на передовую — как в одесской церкви заботятся о военных

05:59 В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

6 января

18:04 Новоюлианский и григорианский календари — разные даты, одна вера

