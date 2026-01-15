КГГА не связалась с семьей 16-летней девушки Елены, которая упала в яму с кипятком. Пострадавшая киевлянка лечится в Германии и нуждается в помощи.

В каком состоянии подросток и кто помог эвакуировать ее за границу рассказала мама девушки Натали Рубинкивская журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Киевская власть не предложила помощь девушке, которая упала в пропасть с кипятком

2 января на проспекте Лобановского в Киеве произошла трагедия: 16-летняя Елена упала в пропасть с кипятком, образовавшуюся после прорыва теплосети. Место аварии было ненадлежащим образом ограждено, без предупредительных знаков.

В больнице у Елены диагностировали глубокие ожоги II и III степеней, которые охватывают 75% тела. Состояние стремительно ухудшалось, поэтому единственным шансом на спасение стала медицинская эвакуация.

Девушку доставили в больницу в Кельн, а все расходы на лечение взяла на себя Германия. Сейчас она находится в коме, состояние Елены стабильно тяжелое.

После инцидента началось расследование, в рамках которого задержали руководителя районного управления "Киевтеплоэнерго". Ему сообщили о подозрении по статье о нарушении правил безопасности при выполнении опасных работ. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Также мама девушки сообщила, что ни один представитель киевской городской власти с семьей так и не связался.

Напомним, мы показывали фото пропасти, в которую попала девушка.

Также народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что столичная власть должна покрыть потратить на лечение пострадавшей Елены.