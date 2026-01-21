Киев находится в режиме чрезвычайной ситуации — город реагирует на вызовы, связанные с перебоями энергоснабжения и работой критической инфраструктуры. Какие решения принимает Киевсовет, как происходит восстановление света и тепла и в каких условиях работает ботанический сад — в новом выпуске программы "Київський час".
Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 21 января, в 19:00.
Гости эфира "Київський час"
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- народный депутат Украины от фракции "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 годы) Алексей Кучеренко;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- депутат Киевского городского совета от фракции "Слуга народа", заместитель министра образования Украины, (председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности) Андрей Витренко;
- исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк;
- доктор биологических наук, заведующий отделом тропических и субтропических растений Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины Роман Иванников;
- заместитель председателя Святошинской РГА Павел Бирюк.
О чем будут говорить в эфире "Київський час"
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Чрезвычайное положение в столице — чего ждать киевлянам;
- Стоит ли перезагрузить столичную власть;
- Кто несет ответственность за неубранные тротуары и дороги;
- Как должна была готовиться власть к отключениям света;
- Когда будет свет и тепло в Киеве;
- Где жить лучше на правом или на левом берегу столицы;
- Что делают депутаты Киевсовета;
- Как работает ботанический сад в условиях постоянных отключений света.
Отметим, что по состоянию на 21 января в Киеве более четырех тысяч многоэтажек до сих пор без стабильного теплоснабжения.
Также мы сообщали, что во время сегодняшнего энергетического спецсовещания Зеленский сообщил, что около 60% Киева — без света.