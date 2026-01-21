Киев находится в режиме чрезвычайной ситуации — город реагирует на вызовы, связанные с перебоями энергоснабжения и работой критической инфраструктуры. Какие решения принимает Киевсовет, как происходит восстановление света и тепла и в каких условиях работает ботанический сад — в новом выпуске программы "Київський час".

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 21 января, в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

народный депутат Украины от фракции "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 годы) Алексей Кучеренко;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

депутат Киевского городского совета от фракции "Слуга народа", заместитель министра образования Украины, (председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности) Андрей Витренко;

исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк;

доктор биологических наук, заведующий отделом тропических и субтропических растений Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины Роман Иванников;

заместитель председателя Святошинской РГА Павел Бирюк.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Чрезвычайное положение в столице — чего ждать киевлянам;

Стоит ли перезагрузить столичную власть;

Кто несет ответственность за неубранные тротуары и дороги;

Как должна была готовиться власть к отключениям света;

Когда будет свет и тепло в Киеве;

Где жить лучше на правом или на левом берегу столицы;

Что делают депутаты Киевсовета;

Как работает ботанический сад в условиях постоянных отключений света.

Отметим, что по состоянию на 21 января в Киеве более четырех тысяч многоэтажек до сих пор без стабильного теплоснабжения.

Также мы сообщали, что во время сегодняшнего энергетического спецсовещания Зеленский сообщил, что около 60% Киева — без света.