Тарифы на газ — эксперт назвал реальную цену и ждать ли повышения

В Украине тарифы на природный газ не будут пересматривать как минимум до конца будущего отопительного сезона 2024-2025 годов. В то же время, цена на голубое топливо завышена, в частности, учитывая отсутствие импорта.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире "Ранок.LIVE" во вторник, 11 июня.

Ситуация с тарифом на газ в Украине

Эксперт отметил, что украинским потребителям не стоит беспокоиться о возможном пересмотре тарифа на природный газ для населения в ближайшее время. НАК "Нафтогаз Украины" продлил действие предыдущего годового тарифа до конца апреля 2025 года.

"На волне того же популизма продлено компанией Нафтогаз. Сделано заявление о продлении соответствующего годового тарифа, который сейчас есть до апреля следующего года. Поэтому здесь также можно выдохнуть потребителям. Никаких изменений в этом плане не произойдет по меньшей мере до окончания следующего отопительного сезона", — сообщил он.

Также отметил, что действующий тариф на голубое топливо не отвечает реалиям. Цена на газ, в отличие от электроэнергии, завышена. Во-первых, стоимость искусственно привязана к внешним газовым котировкам, во-вторых, Украина пользуется ресурсом собственной добычи.

"Нет, не отвечает, но в этом плане наоборот — речь идет о том, что он завышен, в отличие от цены на электрическую энергию. Цена на природный газ для потребителей, она искусственно привязана к внешним газовым котировкам. То есть к спекулятивным газовым котировкам, которые не отражают соотношение спроса и предложения, и не отражают нынешние реалии, когда Украина не импортирует ни одного кубометра газа и все добываемое здесь, в Украине, и потребляется", — резюмировал Геннадий Рябцев.

Следует отметить, что "Нафтогаз Украины" утвердил цену для бытовых потребителей на целый год на уровне 7,96 грн.

Напомним, в Украине выросла фактическая стоимость природного газа после снижения за последние полгода до 12,46 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. без НДС. В то же время, в Европе газ стоит 370 долларов за 1 тыс. куб. м (15 тыс. грн).

Также сообщалось, что с 1 июня 2024 года стоимость газа для клиентов Нафтогаза будет оставаться на прежнем уровне. Тарифы у остальных поставщиков будут в диапазоне от 7,7 до 9,90 грн за куб. м.