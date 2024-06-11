Тарифи на газ — експерт назвав реальну ціну та чи чекати підвищення

В Україні тарифи на природний газ не переглядатимуть щонайменше до кінця майбутнього опалювального сезону 2024-2025 років. Водночас, ціна на блакитне паливо є завищеною, зокрема, зважаючи на відсутність імпорту.

Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі "Ранок.LIVE" у вівторок, 11 червня.

Ситуація з тарифом на газ в Україні

Експерт зауважив, що українським споживачам не варто хвилюватись про можливий перегляд тарифу на природний газ для населення найближчим часом. НАК "Нафтогаз України" продовжив дію попереднього річного тарифу до кінця квітня 2025 року.

"На хвилі того ж самого популізму подовжено компанією Нафтогаз. Зроблено заяву про продовження відповідного річного тарифу, який зараз є до квітня наступного року. Тому тут також можна видихнути споживачам. Ніяких змін у цьому плані не відбудеться щонайменше до закінчення наступного опалювального сезону", — повідомив він.

Також зауважив, що чинний тариф на блакитне паливо не відповідає реаліям. Ціна на газ, на відміну від електроенергії, є завищеною. По-перше, вартість штучно прив'язана до зовнішніх газових котирувань, по-друге, Україна послуговується ресурсом власного видобутку.

"Ні, не відповідає, але в цьому плані навпаки — йдеться про те, що він завищений, на відміну від ціни на електричну енергію. Ціна на природний газ для споживачів, вона штучно прив'язана до зовнішніх газових котирувань. Тобто до спекулятивних газових котирувань, які не відображають співвідношення попиту і пропонування, і не відображають нинішні реалії, коли Україна не імпортує жодного кубометра газу і все, що видобувається тут, в Україні, і споживається", — резюмував Геннадій Рябцев.

Варто зауважити, що "Нафтогаз України" затвердив ціну для побутових споживачів на цілий рік на рівні 7,96 грн.

Нагадаємо, в Україні зросла фактична вартість природного газу після зниження протягом останніх пів року до 12,46 тис. грн за 1 тис. куб. м. без ПДВ. Водночас, у Європі газ коштує 370 доларів за 1 тис. куб. м. (15 тис. грн).

Також повідомлялося, що з 1 червня 2024 року вартість газу для клієнтів Нафтогазу залишатиметься на колишньому рівні. Тарифи у решти постачальників будуть в діапазоні від 7,7 до 9,90 грн за куб. м.