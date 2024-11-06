Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что во время войны уровень обеспечения военных значительно ниже, чем у полицейских. Он назвал разницу, заложенную в бюджете.

Об этом Юрий Гаврилечко говорил в эфире Ранок.LIVE в среду, 6 ноября.

Обеспечение бойцов ВСУ

Гаврилечко отметил, что в бюджете на следующий год для МВД, где работают 75 тысяч полицейских, предусмотрено 438 млрд грн, в то время как на Минобороны выделено почти 1,6 трлн грн — это в четыре раза больше.

"Если военные имеют обеспечение, как полицейские, то 75 тысяч полицейских умноженные на четыре дают 300 тысяч. Поэтому, у нас что, в армии только 300 тысяч? Что-то не сходится — или у нас приоритеты смещены, или численность полицейских больше", — отметил эксперт.

В то же время народный депутат Владимир Крейденко опроверг это. Он подчеркнул, что о триллионах речь не идет.

"Национальная гвардия, ГСЧС и пограничники тоже входят в состав МВД. Поэтому, хоть бюджет большой, утверждать, что полиция получит больше финансирования, чем армия, — неправильно", — добавил Крейденко.

Напомним, государство гарантирует украинским военным минимальное денежное довольствие и доплаты, превышающие 100 тыс. гривен. Уже известны базовые суммы, на которые могут рассчитывать военнослужащие в ноябре 2024 года.

Также общая стоимость амуниции для военнослужащего ВСУ превышает 100 тысяч гривен, из которых шлем и тепловизор самые дорогие.