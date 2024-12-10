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Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

10 декабря 2024 г. 8:53

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В Украине возникли значительные проблемы с масштабированием производства передовых образцов оружия и техники из-за бюрократии. В России эти процессы отлажены лучше.

Такое мнение высказал экс-командир снайперов ВСУ Констанин с позывным "Дед" в эфире Вечір.LIVE.

Украинским ВПК мешает бюрократия

Военный заявил, что в Украине хватает специалистов, способных создавать передовые образцы оружия. Однако процесс производства сильно тормозит бюрократия.

"У нас гениальные люди, гениальные инженеры в разных направлениях, которые могут делать действительно очень шикарное оружие. Но здесь возникает проблема бюрократизма и масштабирования производства. Одно дело сделать хороший дрон или РЭБ, или хорошую автоматическую турель для какого-то пулемета в 1-2 экземплярах. Это делать довольно легко. Масштабировать процесс довольно сложно. Для этого нужны определенные условия, нужна помощь государства, прохождение кодификации для каждого производителя и еще и реестр занимает очень много времени", — сказал он. 

Он добавил, что в России это все налажено лучше, чем в Украине.

"Я должен признать, к сожалению, и, возможно, собратья, которые это услышат согласятся или нет, что иногда россияне действуют быстрее в изменении своих технических возможностей и внедрении. Нам надо идти на опережение. И они очень быстро вводят массово очень много вещей", — высказался "Дед".

Напомним, в Канаде хотят подарить Украине запретное оружие. Также недавно экземпляр начальника Генштаба Игорь Романенко объяснил, может ли Украина изготавливать собственную баллистику.

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08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

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02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

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00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
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22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

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18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

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