В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил, что один день боевых действий — это примерно месяц разминирования. По его словам, этот процесс будет продолжаться очень долго.

Об этом Руслан Музычук сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 4 октября.

Разминирование территории Украины

Музычук отметил, что из-за активного использования российскими оккупантами авиации и артиллерии процесс разминирования будет длиться очень долго.

По его словам, эти работы уже продолжаются на деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Киевщины, где до сих пор находят остатки боеприпасов.

Напомним, украинская машина для разминирования "Змей" успешно прошла испытания и получила сертификат соответствия. Она может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

Ранее в Украине открыли Офис противоминной деятельности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Этот координационный орган отвечает за планирование, мониторинг и практическую составляющую выполнения задач по разминированию.