Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки arrow
В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

4 октября 2024 г. 16:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Российские оккупанты за сутки запускают по Украине более ста КАБов. Это оружие является дешевой альтернативой крылатым ракетам.

Об этом сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук в эфире День.LIVE в пятницу, 4 октября.

Обстрелы Украины КАБами

Музычук отметил, что активные обстрелы авиабомбами фиксируют на Торецком, Покровском и Харьковском направлениях.

"Дальность применения КАБов от 70 до 80 километров. Это позволяет, не долетая самолетам-бомбардировщикам до линии фронта, запускать такие бомбы, избегая их попадания в наши средства зенитного поражения этих самолетов", — добавил представитель Нацгвардии.

Напомним, противовоздушная оборона Украины ночью 4 октября уничтожила девять из 19 ударных дронов России типа Shahed. Еще семь беспилотников были локационно потеряны.

А 3 октября захватчики атаковали приграничья Корюковского района Черниговской области. Враг нанес удар по автомобилю со сжиженным газом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:53 Будет ли свет — в Укрэнерго обратились к украинцам с важной просьбой

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

16:45 Без надобности не выходите в субботу из дома — погода в Одессе на 5 октября

16:36 Выбросила две сумки с долларами в окно — что известно о главе МСЭК Хмельнитчины

16:28 На одном из КПП пьяный мужчина резал себе руки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:17 Спрятал в необычном месте — таможенники задержали иностранца с наркотиками

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

16:05 Магучих назвала рекордную высоту, которую собирается покорить

15:56 Подработка в Одессе — какие должности предлагают и сколько платят

15:55 В Харькове разоблачили чиновников МСЭК, которые списывали уклонистов с учета

16:53 Будет ли свет — в Укрэнерго обратились к украинцам с важной просьбой

16:45 Без надобности не выходите в субботу из дома — погода в Одессе на 5 октября

16:36 Выбросила две сумки с долларами в окно — что известно о главе МСЭК Хмельнитчины

16:28 На одном из КПП пьяный мужчина резал себе руки

16:17 Спрятал в необычном месте — таможенники задержали иностранца с наркотиками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:05 Магучих назвала рекордную высоту, которую собирается покорить

15:56 Подработка в Одессе — какие должности предлагают и сколько платят

15:55 В Харькове разоблачили чиновников МСЭК, которые списывали уклонистов с учета

15:26 Украли 3,7 млн грн — в одесской экстренке разоблачили масштабную коррупционную схему

15:23 Отключение света в Украине — эксперт назвал, как долго не будет ограничений

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии