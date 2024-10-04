В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Российские оккупанты за сутки запускают по Украине более ста КАБов. Это оружие является дешевой альтернативой крылатым ракетам.

Об этом сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук в эфире День.LIVE в пятницу, 4 октября.

Обстрелы Украины КАБами

Музычук отметил, что активные обстрелы авиабомбами фиксируют на Торецком, Покровском и Харьковском направлениях.

"Дальность применения КАБов от 70 до 80 километров. Это позволяет, не долетая самолетам-бомбардировщикам до линии фронта, запускать такие бомбы, избегая их попадания в наши средства зенитного поражения этих самолетов", — добавил представитель Нацгвардии.

Напомним, противовоздушная оборона Украины ночью 4 октября уничтожила девять из 19 ударных дронов России типа Shahed. Еще семь беспилотников были локационно потеряны.

А 3 октября захватчики атаковали приграничья Корюковского района Черниговской области. Враг нанес удар по автомобилю со сжиженным газом.