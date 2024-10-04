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Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

4 октября 2024 г. 21:30

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21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

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13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

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08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

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21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

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18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

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17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

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17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

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16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

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Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

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13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

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13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

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11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

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08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

Российские захватчики издеваются над украинскими защитниками, которые находятся в плену и пытают их. Поэтому для военных попасть во вражеских плен — как приговор.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 21:00.

О чем эфир

Ведущая Новини.LIVE Дина Бернацкая взяла интервью у экс-пленного полковника ГПСУ Александра Бондаренко. Он рассказал, как россияне относятся к украинцам в плену и как физически издеваются над военными ВСУ.

По словам пограничника, сначала он находился в колонии в Еленовке, затем в городе Старый Оскол Белгородской области, а затем вплоть до обмена пленными — в Мордовии.

Он напомнил, что к защитникам применяли голодовку и физическое насилие. А самое плохое отношение было к старшему офицерскому составу. Таким образом, россияне хотели унизить воинов.

В последнем месте пребывания перед обменом был подъем в шесть утра, далее военнопленным включали российский гимн и затем весь день заставляли слушать запись песен о Второй мировой войне, а также лекции российского историка — и так семь месяцев ежедневно до 22:00.

Кроме того, воин поделился, какие ощущения у защитников после возвращении домой.

Напомним, в российском плену, в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону погиб боец полка "Азов" Александр Ищенко. Медицинская экспертиза обнаружила у него тупую травму грудной клетки и множественные переломы ребер.

Также ветеран российско-украинской войны, защитник Мариуполя Дмитрий Морозов рассказал о защите "Азовстали" и вражеском пленении.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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