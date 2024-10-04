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В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

4 октября 2024 г. 16:48

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16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

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16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

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13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

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13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

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11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

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21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

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17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

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15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

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13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

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16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

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08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
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21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

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17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

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15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

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13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

В США прошли последние дебаты перед выборами президента США. Дебатировали кандидаты в вице-президенты Тим Уолц и Джей Ди Вэнс.

Об этом и другом в прямом эфире из США рассказала журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Главные новости из США

В эфире Вечір.LIVE Ульяна Бойчук рассказала о следующем:

  • Как прошли последние дебаты этой предвыборной гонки в США между кандидатами на пост вице-президента Тимом Уолцем от демократов и Дж. Д. Венсом от республиканцев.
  • В ходе дебатов особое внимание было уделено конфликтам на Ближнем Востоке. Однако вопрос войны в Украине не поднимался.
  • Ураган Хелен нанес значительные разрушения на юго-востоке США. Пока это один из важнейших вопросов перед выборами — необходимо обеспечить пострадавшим возможность проголосовать.
  • Камала Гаррис приехала на место крушения, чтобы поговорить с пострадавшими.
  • На прошлой неделе на Капитолийском холме прошел адвокационный саммит для Украины. В мероприятии приняли участие не менее 500 делегатов из не менее 44 государств.
  • Также в Нью-Йорке украинское общество отметило День защитников и защитниц Украины на Таймс-сквер.

Напомним, Минобороны США выступило против уничтожения силами НАТО российских беспилотников и ракет в небе над Украиной.

Между тем, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если Дональд Трамп победит на выборах в ноябре, он не допустит проигрыша Украины.

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