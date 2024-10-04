В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

В США прошли последние дебаты перед выборами президента США. Дебатировали кандидаты в вице-президенты Тим Уолц и Джей Ди Вэнс.

Об этом и другом в прямом эфире из США рассказала журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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В эфире Вечір.LIVE Ульяна Бойчук рассказала о следующем:

Как прошли последние дебаты этой предвыборной гонки в США между кандидатами на пост вице-президента Тимом Уолцем от демократов и Дж. Д. Венсом от республиканцев.

В ходе дебатов особое внимание было уделено конфликтам на Ближнем Востоке. Однако вопрос войны в Украине не поднимался.

Ураган Хелен нанес значительные разрушения на юго-востоке США. Пока это один из важнейших вопросов перед выборами — необходимо обеспечить пострадавшим возможность проголосовать.

Камала Гаррис приехала на место крушения, чтобы поговорить с пострадавшими.

На прошлой неделе на Капитолийском холме прошел адвокационный саммит для Украины. В мероприятии приняли участие не менее 500 делегатов из не менее 44 государств.

Также в Нью-Йорке украинское общество отметило День защитников и защитниц Украины на Таймс-сквер.

Напомним, Минобороны США выступило против уничтожения силами НАТО российских беспилотников и ракет в небе над Украиной.

Между тем, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если Дональд Трамп победит на выборах в ноябре, он не допустит проигрыша Украины.