Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE arrow
Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2026
Text

22:19 Трамп підсумовує рік президентства — прямий ефір з Білого дому

Text

19:16 Буданов виступає з важливою заявою в Давосі — пряма трансляція

Text

18:05 За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

Text

08:00 Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2026
Text

18:08 Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Початок форуму у Давосі — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія хоче нашкодити українським АЕС — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2026
Text

21:00 Підвищення зарплат та пільги бізнесу — інтервʼю Гетманцева

Text

08:00 Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2026
Text

22:19 Трамп підсумовує рік президентства — прямий ефір з Білого дому

Text

19:16 Буданов виступає з важливою заявою в Давосі — пряма трансляція

Text

18:05 За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

Очільник Офісу президента Буданов на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що зараз робота над миром все ще триває, але поки сказати, що "мир буде завтра" не можна. Водночас він наголосив, що багато чого у цьому питанні залежить від РФ, подобається це комусь, чи ні.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

В ефірі обговорюватимуть ситуацію на фронті, інтенсивність бойових дій та зростання ролі дронів у війні. Йтиметься про виробництво дронів-перехоплювачів в Україні, дефіцит операторів, плани РФ щодо масованих атак "Шахедами" та створення у Силах оборони спеціальних підрозділів для полювання на ворожих операторів БпЛА. Окремо порушать тему рекрутингу та підготовки, зокрема участі іноземних добровольців.

Також говоритимуть про переговорний процес, сигнали з Давосу, підготовку документів щодо миру, роль США та залучення українських громад за кордоном.

Окремо в ефірі обговорять гуманітарний блок і політику щодо внутрішньо переміщених осіб. Йтиметься про масштаби внутрішнього переселення, нові житлові програми, реєстри житла для ВПО, фінансову підтримку сімей і дітей, контроль за використанням коштів та плани держави щодо підтримки ВПО у 2026 році. Також порушать тему відновлення зруйнованого житла.

Завершальною темою стане енергетична ситуація в країні: масові відключення електроенергії, стан енергосистеми після атак, ситуація навколо Чорнобильської АЕС, міжнародна допомога з обладнанням та дискусії щодо тарифів і субсидій.

Запрошені гості Ранок.LIVE

  • Данило Положухно — майор, начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654
  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа"
  • Віктор Шлінчак — голова правління Інституту світової політики
  • Павло Фролов — народний депутат України, "Слуга Народу", голова ТСК з питань захисту прав ВПО
  • Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт Українського інституту майбутнього
  • Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна"
  • Сергій Нагорняк — народний депутат, Комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
  • Михайло Линецький — перший заступник начальника Херсонської міської військовоїадміністрації

Нагадаємо, у вівторок відбувся перший день форуму в Давосі. Читайте, що обговорювали того дня та чи були прийняті якісь рішення. 

Також стало відомо, що Україна незабаром підпише зі США рамкову угоду.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:27 Трамп летить у Давос на іншому літаку — що трапилось

08:20 Пільги для медиків — яку підтримку гарантує держава у 2026 році

08:13 Російські обстріли на Дніпропетровщині — є загиблі та поранена

08:08 РФ використовує для атак навчальні ракети — в ISW розкрили деталі

08:00 Грошова допомога УВКБ ООН — де приймають заявки на виплати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

07:53 Армія РФ вдарила 749 разів по Запоріжжю та районах — є жертви

07:40 Експерт пояснив, як повинні проходити вибори в Україні

07:15 Українці по-новому в’їжджають до Польщі — що змінилося у 2026

07:01 Термін дії карт ПриватБанку — які послуги будуть недоступні

08:27 Трамп летить у Давос на іншому літаку — що трапилось

08:20 Пільги для медиків — яку підтримку гарантує держава у 2026 році

08:13 Російські обстріли на Дніпропетровщині — є загиблі та поранена

08:08 РФ використовує для атак навчальні ракети — в ISW розкрили деталі

08:00 Грошова допомога УВКБ ООН — де приймають заявки на виплати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:53 Армія РФ вдарила 749 разів по Запоріжжю та районах — є жертви

07:40 Експерт пояснив, як повинні проходити вибори в Україні

07:15 Українці по-новому в’їжджають до Польщі — що змінилося у 2026

07:01 Термін дії карт ПриватБанку — які послуги будуть недоступні

06:33 Екологічна катастрофа в Одесі — в якому стані Чорне море

06:33 Екологічна катастрофа в Одесі — в якому стані Чорне море

20 січня

23:49 Перший день дискусій у Давосі — що насправді обговорювали

19:44 Рада миру — що це таке і навіщо її виносять у Давос

19 січня

17:47 Водохреща в Одесі — коли та як святкують городяни

17 січня

08:25 Як змінилися ціни на одеському ринку — які продукти у попиті

16 січня

06:33 Одеса вже місяць без світла — які перспективи на кінець зими

15 січня

06:33 Життя в блекаути — чи планують одесити виїжджати з міста

13 січня

22:33 Закінчення війни у 2026 — думки одеситів про шанси та можливості

12 січня

22:33 Які економічні сюрпризи чекають Україну — вартість валюти

9 січня

18:52 Зимові відпустки 2026 — як будуть відпочивати одесити

Text

08:00 Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

20 січня
Text

22:19 Трамп підсумовує рік президентства — прямий ефір з Білого дому

Text

19:16 Буданов виступає з важливою заявою в Давосі — пряма трансляція

Text

18:05 За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп підсумовує рік президентства — прямий ефір з Білого дому

Трамп підсумовує рік президентства — прямий ефір з Білого дому

20 січня 2026 р. 22:19
Буданов виступає з важливою заявою в Давосі — пряма трансляція

Буданов виступає з важливою заявою в Давосі — пряма трансляція

20 січня 2026 р. 19:16
За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

20 січня 2026 р. 18:05
Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

20 січня 2026 р. 13:00
Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2026 р. 08:00
Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

19 січня 2026 р. 18:08
Початок форуму у Давосі — ефір День.LIVE

Початок форуму у Давосі — ефір День.LIVE

19 січня 2026 р. 13:27
Росія хоче нашкодити українським АЕС — ефір Ранок.LIVE

Росія хоче нашкодити українським АЕС — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації