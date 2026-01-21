Очільник Офісу президента Буданов на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що зараз робота над миром все ще триває, але поки сказати, що "мир буде завтра" не можна. Водночас він наголосив, що багато чого у цьому питанні залежить від РФ, подобається це комусь, чи ні.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

В ефірі обговорюватимуть ситуацію на фронті, інтенсивність бойових дій та зростання ролі дронів у війні. Йтиметься про виробництво дронів-перехоплювачів в Україні, дефіцит операторів, плани РФ щодо масованих атак "Шахедами" та створення у Силах оборони спеціальних підрозділів для полювання на ворожих операторів БпЛА. Окремо порушать тему рекрутингу та підготовки, зокрема участі іноземних добровольців.

Також говоритимуть про переговорний процес, сигнали з Давосу, підготовку документів щодо миру, роль США та залучення українських громад за кордоном.

Окремо в ефірі обговорять гуманітарний блок і політику щодо внутрішньо переміщених осіб. Йтиметься про масштаби внутрішнього переселення, нові житлові програми, реєстри житла для ВПО, фінансову підтримку сімей і дітей, контроль за використанням коштів та плани держави щодо підтримки ВПО у 2026 році. Також порушать тему відновлення зруйнованого житла.

Завершальною темою стане енергетична ситуація в країні: масові відключення електроенергії, стан енергосистеми після атак, ситуація навколо Чорнобильської АЕС, міжнародна допомога з обладнанням та дискусії щодо тарифів і субсидій.

Запрошені гості Ранок.LIVE

Данило Положухно — майор, начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа"

Віктор Шлінчак — голова правління Інституту світової політики

Павло Фролов — народний депутат України, "Слуга Народу", голова ТСК з питань захисту прав ВПО

Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт Українського інституту майбутнього

Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна"

Сергій Нагорняк — народний депутат, Комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Михайло Линецький — перший заступник начальника Херсонської міської військовоїадміністрації

Нагадаємо, у вівторок відбувся перший день форуму в Давосі. Читайте, що обговорювали того дня та чи були прийняті якісь рішення.

Також стало відомо, що Україна незабаром підпише зі США рамкову угоду.