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Знищено залізничний міст в Криму: ефір Вечір.LIVE

Знищено залізничний міст в Криму: ефір Вечір.LIVE

23 червня 2026 р. 18:00

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18:00 Знищено залізничний міст в Криму: ефір Вечір.LIVE

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08:00 У Криму проблеми зі світлом і пальним: ефір Ранок.LIVE

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18:01 На G7 стався прорив щодо України через Трампа: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Україна збирається знищувати російськи аеродром: ефір День.LIVE

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08:00 Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці: ефір Ранок.LIVE

18 червня 2026
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18:55 НАТО збирає екстрене засідання по Україні: прямий ефір Новини.LIVE

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18:00 Знищено залізничний міст в Криму: ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 CША та ООН закликали РФ до миру: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна отримає 600 ракет для ППО від Німеччини: ефір Ранок.LIVE

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18:17 Лукашенко планує терміново зустрітися з Путіним: ефір Вечір.LIVE

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Сили Спеціальних Операцій ЗСУ повністю знищили залізничний міст через Північнокримський канал у тимчасово окупованому Криму. Деталей ураження мосту поки немає, однак у пресслужбі анонсували подробиці найближчим часом.

Про це та не тільки поговорять в ефіріть Вечір.LIVE 23 червня. 

Гості ефіру

  • Остап Яриш — медіарадник Razom for Ukraine, український журналіст у Вашингтоні;
  • Ніна Южаніна — народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Олег Саркіц — експерт з геоекономіки;
  • Марек Сієрант — польський політолог;
  • Павло Розенко — віце-прем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики;
  • Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Сергій Соболєв — народний депутат "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ.

Як писали Новини.LIVE, раніше бійці ССО взяли під повітряний контроль частину шляху до Криму. Дрони бʼють по техніці росіян та руйнують логістичні шляхи.

Також ми повідомляли, що в Криму масовий блекаут через проблеми в роботі електричних мереж. Без світла залишилися відразу чотири міські округи та чотири райони. 

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03:32 ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією: суд визнав дії протиправними

03:10 В українців у TikTok видурили понад 1 млн гривень: як працювали шахраї

02:26 Юсов: РФ використовує спорт і церкву як інструменти впливу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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01:15 Реєстр збитків розширили: за що українці можуть вимагати відшкодування

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18:00 Знищено залізничний міст в Криму: ефір Вечір.LIVE

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