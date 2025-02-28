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Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

28 лютого 2025 р. 08:00

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08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

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17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

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13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
Text

22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Text

17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 лютого, прибуде до США з офіційним візитом. Там він має зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії стануть Новини.LIVE:

  • письменник, військовий експерт Валентин Бадрак;
  • голова правління Альянсу "Нова енергія України", засновник компанії виробника БпЛА "Перший контакт" Валерій Боровик;
  • народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк; 
  • народний депутат від партії "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • український рок-музикант, засновник українського року, актор, композитор, засновник фестивалів "Країна Мрій", "Рок Січ" та багатьох культурних проєктів Олег Скрипка; 
  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • член комітету верховної ради з питань бюджету Павло Бакунець;
  • економіст, фінансист Сергій Фурса;
  • засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud Олександр Кондратюк.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • візит Президента України Володимира Зеленського до США;
  • другий раунд перемовин США та Росії;
  • заборона виїзду за кордон українським журналістам і митцям.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, чого чекає від сьогоднішньої зустрічі з Зеленським.

Також, на думку Трампа, після укладення мирної угоди російський президент Володимир Путін "не нападе" на Україну знову.

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08:12 На ТОТ лікарні не справляються з епідемією грипу через окупантів

08:02 Росія не збирається йти на територіальні поступки, — ISW

08:02 Чоловіка судили за ігнорування ТЦК через релігійні переконання

08:00 Фіндопомога від Британії — хто може отримати понад 1 тис. доларів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:55 В Укренерго оголосили про екстрені відключення — в яких областях

07:45 На фронті загинув пілот БпЛА "Птахів Мадяра" Василь Ратушний

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22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

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17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

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13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
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19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

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19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

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17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

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13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE