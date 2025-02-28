Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 лютого, прибуде до США з офіційним візитом. Там він має зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії стануть Новини.LIVE:

письменник, військовий експерт Валентин Бадрак;

голова правління Альянсу "Нова енергія України", засновник компанії виробника БпЛА "Перший контакт" Валерій Боровик;

народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

народний депутат від партії "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

український рок-музикант, засновник українського року, актор, композитор, засновник фестивалів "Країна Мрій", "Рок Січ" та багатьох культурних проєктів Олег Скрипка;

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

член комітету верховної ради з питань бюджету Павло Бакунець;

економіст, фінансист Сергій Фурса;

засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud Олександр Кондратюк.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

візит Президента України Володимира Зеленського до США;

другий раунд перемовин США та Росії;

заборона виїзду за кордон українським журналістам і митцям.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, чого чекає від сьогоднішньої зустрічі з Зеленським.

Також, на думку Трампа, після укладення мирної угоди російський президент Володимир Путін "не нападе" на Україну знову.