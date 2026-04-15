Зеленський зустрічається з прем'єром Італії Мелоні: прямий ефір

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 15 квітня, прибув до Італії. Напередодні він перебував із візитом в Норвегії. У Римі очікується декілька зустрічей, зокрема з премʼєром Джорджією Мелоні.

Зустріч Зеленського з Мелоні

Глава держави зустрівся з Мелоні у палаці Кіджі. Після зустрічі вони спілкуватимуться із представниками ЗМІ.

Як писали Новини.LIVE, 15 квітня до Риму із візитом прибув Володимир Зеленський. Зокрема, в Італії він проведе зустріч з президентом Серджо Маттареллою.

Нещодавно глава держави провів зустрічі зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані, лідерами політичних партій та Кронпринцем Норвегії Гоконом.