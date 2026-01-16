Відео
Україна
Зеленський зробив заяву щодо дефіциту електроенергії — Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо дефіциту електроенергії — Вечір.LIVE

16 січня 2026 р. 17:50

Споживання електроенергії в Україні сягнуло 18 ГВт. При цьому за словами Президента України Володимира Зеленського, можливості забезпечення складали лише 11 ГВт. 

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера щодо відновлення зруйнованих росіянами об’єктів інфраструктури та роботи із подальшого захисту.

В ефірі прийматимуть участь:

  • народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
  • народний депутат, член економічного комітету Олексій Мовчан;
  • експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 2016-2019 роках Георгій Тука.

Нагадаємо, що нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив про введення критичного стану енергетичної інфраструктури в Україні. 

А до цього у столиці створили резервне живлення для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури міста. 

Україна отримає додаткові енергопотужності з ЄС — ефір День.LIVE

Україна отримає додаткові енергопотужності з ЄС — ефір День.LIVE

16 січня 2026 р. 13:20
Україна скликає енергетичний Рамштайн — ефір Ранок.LIVE

Україна скликає енергетичний Рамштайн — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2026 р. 08:00
Зеленський анонсував термінові рішення — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував термінові рішення — ефір Вечір.LIVE

15 січня 2026 р. 18:14
Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

15 січня 2026 р. 13:27
У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

15 січня 2026 р. 13:04
Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

15 січня 2026 р. 08:00
Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

14 січня 2026 р. 19:00
Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

14 січня 2026 р. 18:31

