Зеленський зробив заяву щодо дефіциту електроенергії — Вечір.LIVE

Споживання електроенергії в Україні сягнуло 18 ГВт. При цьому за словами Президента України Володимира Зеленського, можливості забезпечення складали лише 11 ГВт.
Ефір Вечір.LIVE
Гості ефіру обговорять заяву українського лідера щодо відновлення зруйнованих росіянами об’єктів інфраструктури та роботи із подальшого захисту.
В ефірі прийматимуть участь:
- народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
- народний депутат, член економічного комітету Олексій Мовчан;
- експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
- політтехнолог Олег Постернак;
- народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 2016-2019 роках Георгій Тука.
Нагадаємо, що нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив про введення критичного стану енергетичної інфраструктури в Україні.
А до цього у столиці створили резервне живлення для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури міста.