Зеленський зробив заяву про удари по Росії: ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали віцепремʼєр-міністр 2014-2019 років Вʼячеслав Кириленко, директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, спортивний коментатор Сергій Лукʼяненко, нардеп пʼясти скликань ВРУ Юрій Костенко, паливний експерт Дмитро Льоушкін, політолог Павло Гай-Нижник, фінансовий аналітик Віктор Гальчинський та речник ГУ ДСНС у Сумській області Олег Стрілка.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського про обстріл Москви.

"Якщо горітиме Україна, горітиме й ваша Москва", — наголосив він.

За його словами, атаки на Росію є відповіддю на удари по Україні, зокрема по Києво-Печерській лаврі. Крім того, Зеленський закликав посилити санкції проти російського енергетичного сектору, тіньового флоту, банківської системи та оборонної промисловості.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський заявив, що три кільця ППО Москви не стримали атаки у ніч проти 18 червня. За його словами, відповідь на російські обстріли повністю справедливі.

Зокрема, під удар потрапив стратегічний Московський нафтопереробний завод, який розташований за 15 кілометрів від Кремля. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа.