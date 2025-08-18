Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 18 серпня, Президент України Володимир Зеленський за запрошенням президента США Дональда Трампа, відвідає Вашингтон для обговорення деталей завершення війни. Тим часом "Коаліція охочих" готова направити сили безпеки в Україну після встановлення перемир’я. Втім, Росія не готується до припинення вогню, а навпаки — продовжує планувати нові наступальні операції і не зупиняє атаки на цивільне населення.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 18 серпня
Запрошені гості:
- Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад"
- Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
- "Андрій Кривущенко, псевдо "Бородюля", Офіцер секції S3 Батальйону "СВОБОДА", Бригада РУБІЖ НГУ
- ( Покровськ — Добропілля )"
- Микола Голомша ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт
- Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"
- Ірина Геращенко, народна депутатка "Європейська Солідарність", Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
- Тарас Тарасенко, народний депутат України, "Слуга Народу", заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
- Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій.
Нагадаємо, стало відомо, що Володимир Зеленський уже прибув до Вашингтона — з'явився графік його зустрічей.
Раніше президент Росії Володимир Путін називав умови для України, щоб той погодився закінчити війну.