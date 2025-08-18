Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 18 серпня, Президент України Володимир Зеленський за запрошенням президента США Дональда Трампа, відвідає Вашингтон для обговорення деталей завершення війни. Тим часом "Коаліція охочих" готова направити сили безпеки в Україну після встановлення перемир’я. Втім, Росія не готується до припинення вогню, а навпаки — продовжує планувати нові наступальні операції і не зупиняє атаки на цивільне населення.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 18 серпня

Запрошені гості:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад"

Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

"Андрій Кривущенко, псевдо "Бородюля", Офіцер секції S3 Батальйону "СВОБОДА", Бригада РУБІЖ НГУ

( Покровськ — Добропілля )"

Микола Голомша ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"

Ірина Геращенко, народна депутатка "Європейська Солідарність", Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Тарас Тарасенко, народний депутат України, "Слуга Народу", заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій.

Нагадаємо, стало відомо, що Володимир Зеленський уже прибув до Вашингтона — з'явився графік його зустрічей.

Раніше президент Росії Володимир Путін називав умови для України, щоб той погодився закінчити війну.