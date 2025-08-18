Відео
Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2025 р. 08:00

Сьогодні, 18 серпня, Президент України Володимир Зеленський за запрошенням президента США Дональда Трампа, відвідає Вашингтон для обговорення деталей завершення війни. Тим часом "Коаліція охочих" готова направити сили безпеки в Україну після встановлення перемир’я. Втім, Росія не готується до припинення вогню, а навпаки — продовжує планувати нові наступальні операції і не зупиняє атаки на цивільне населення.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00. 

Ефір Ранок.LIVE 18 серпня

Запрошені гості:

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад"
  • Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
  • "Андрій Кривущенко, псевдо "Бородюля", Офіцер секції S3 Батальйону "СВОБОДА", Бригада РУБІЖ НГУ
  • ( Покровськ — Добропілля )"
  • Микола Голомша ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт
  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"
  • Ірина Геращенко, народна депутатка  "Європейська Солідарність",  Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
  • Тарас Тарасенко, народний депутат України, "Слуга Народу",  заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій.

Нагадаємо, стало відомо, що Володимир Зеленський уже прибув до Вашингтона — з'явився графік його зустрічей.

Раніше президент Росії Володимир Путін називав умови для України, щоб той погодився закінчити війну. 

