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Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

21 березня 2025 р. 17:22

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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

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16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

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13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

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16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025
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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

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13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

У п'ятницю, 21 березня, у Києві відбулася спільна пресконференція президентів України та Чехії. Володимир Зеленський та Петр Павел зустрілися, аби обговорити ключові питання співпраці між двома країнами.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зеленський зустрівся із Петром Павелом

Під час виступу перед журналістами, Петр Павел наголосив на підтримці України з боку Чехії у важливих сферах, таких як безпека, економіка та гуманітарна допомога. 

Нагадаємо, що вчора, 20 березня, чеський президент зустрівся в Одесі з віцепрем'єр-міністром та міністром реконструкції та регіонального розвитку Олексієм Кулебою, керівництвом Одеської області, а також представниками інших українських міст.

А вже сьогодні Павел прибув з візитом до Києва.

Раніше Петр Павел закликав спільноту ЄС створити коаліцію для встановлення миру в Україні. 

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18:11 Критична інфрастуртура Одеси вже віднолена після обстрілу

18:11 Допомога Україні та відсіч РФ — що таке коаліція охочих

18:10 Українці в Польщі — за що можуть оштрафувати у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:08 Трамп сказав, що США, Україна й РФ "окреслили" рамки мирної угоди

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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

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16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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