Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

У п'ятницю, 21 березня, у Києві відбулася спільна пресконференція президентів України та Чехії. Володимир Зеленський та Петр Павел зустрілися, аби обговорити ключові питання співпраці між двома країнами.

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Зеленський зустрівся із Петром Павелом

Під час виступу перед журналістами, Петр Павел наголосив на підтримці України з боку Чехії у важливих сферах, таких як безпека, економіка та гуманітарна допомога.

Нагадаємо, що вчора, 20 березня, чеський президент зустрівся в Одесі з віцепрем'єр-міністром та міністром реконструкції та регіонального розвитку Олексієм Кулебою, керівництвом Одеської області, а також представниками інших українських міст.

А вже сьогодні Павел прибув з візитом до Києва.

Раніше Петр Павел закликав спільноту ЄС створити коаліцію для встановлення миру в Україні.