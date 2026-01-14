Відео
Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE
Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

14 січня 2026 р. 08:00

Text

17:55 Кияни залишаються без опалення після атаки РФ — ефір Вечір.LIVE

У ніч проти 13 січня Росія здійснила чергову масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки ворожого удару.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 січня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр позивний "Макар";
  • народна депутатка, членкиня Комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
  • експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн;
  • директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
  • народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність", членкиня Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз;
  • військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст Єгор Чечеринда;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;
  • політолог Петро Олещук.

Раніше Зеленський назвав ключову ціль атак РФ та розповів, скільки регіонів окупанти атакували у ніч проти 13 січня.

Нагадаємо, що в ніч проти 13 січня росіяни атакували поштовий термінал в передмісті Харкова — є загиблі та поранені.

