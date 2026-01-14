У ніч проти 13 січня Росія здійснила чергову масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки ворожого удару.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 січня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр позивний "Макар";

народна депутатка, членкиня Комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;

експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн;

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;

народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність", членкиня Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз;

військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст Єгор Чечеринда;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;

політолог Петро Олещук.

Раніше Зеленський назвав ключову ціль атак РФ та розповів, скільки регіонів окупанти атакували у ніч проти 13 січня.

Нагадаємо, що в ніч проти 13 січня росіяни атакували поштовий термінал в передмісті Харкова — є загиблі та поранені.