Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну: ефір День.LIVE

У ніч проти 16 квітня російські війська завдали масованого удару по Україні. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені у низці областей та міст України. За інформацією Президента України Володимира Зеленського, окупанти випустили майже 700 дронів.Також були ракети — 19 балістичних і ще крилаті.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 16 квітня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Борис Дрожак — інженер-програміст, співзасновник компанії Rovertech, один із розробників комплексу наземного роботизованого очищення "КНРО Змій";

Антон Малеєв — політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";

Вадим Пікуз — в.о. голови Маріупольської районної ради;

Павло Петров — речник ДСНС м. Київ;

Олександр Гречко — співзасновник ГО "Пасажири Києва";

Євген Роженюк — підполковник, помічник командира загону, начальник пресслужби бригади "Помста";

Олег Мицик — адвокат;

Сергій Кузан — голова Українського центру безпеки та співпраці.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 16 квітня російські окупанти випустили по Україні понад 700 повітряних цілей. Під час ракетно-дронової атаки потужні вибухи лунали у низці регіонів України. Українським захисникам неба вдалося збити більшість ворожих цілей — 636 БпЛА та 31 ракету.

Також Новини.LIVE повідомляли про наслідки атаки Росії на Дніпро. У місті зафіксовано значні руйнування. А кількість загиблих зросла до трьох людей.