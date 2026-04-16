Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну: ефір День.LIVE arrow
Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну: ефір День.LIVE

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:32 Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну: ефір День.LIVE

Text

У ніч проти 16 квітня російські війська завдали масованого удару по Україні. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені у низці областей та міст України. За інформацією Президента України Володимира Зеленського, окупанти випустили майже 700 дронів.Також були ракети — 19 балістичних і ще крилаті.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 16 квітня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Борис Дрожак — інженер-програміст, співзасновник компанії Rovertech, один із розробників комплексу наземного роботизованого очищення "КНРО Змій";
  • Антон Малеєв — політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
  • Вадим Пікуз — в.о. голови Маріупольської районної ради;
  • Павло Петров — речник ДСНС м. Київ;
  • Олександр Гречко — співзасновник ГО "Пасажири Києва";
  • Євген Роженюк — підполковник, помічник командира загону, начальник пресслужби бригади "Помста";
  • Олег Мицик — адвокат;
  • Сергій Кузан — голова Українського центру безпеки та співпраці.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 16 квітня російські окупанти випустили по Україні понад 700 повітряних цілей. Під час ракетно-дронової атаки потужні вибухи лунали у низці регіонів України. Українським захисникам неба вдалося збити більшість ворожих цілей — 636 БпЛА та 31 ракету.

Також Новини.LIVE повідомляли про наслідки атаки Росії на Дніпро. У місті зафіксовано значні руйнування. А кількість загиблих зросла до трьох людей.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації