Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

У середу, 14 січня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство оборони найближчим часом запропонує конкретні рішення щодо проблем, які накопичилися у роботі територіальних центрів комплектування та мобілізації. Йдеться про нового голову Міноборони Михайла Федорова.

За словами глави держави, процес мобілізації потребує значно масштабніших змін, які дозволять розширити можливості як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у країні.

Під час наради із Федоровим Зеленський також обговорив посилення захисту українського неба, зміцнення технологічного потенціалу Збройних Сил України та вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням фронту.

Гостями ефіру стануть:

журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;

депутат Київської міської ради "Європейська Солідарність", Голова комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, доктор юридичних наук Леонід Ємець;

співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко;

голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець;

голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;

народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

експерт з виживання, Перша українка‑рекордсменка, яка підкорила Еверест Тетяна Яловчак;

депутатка Київської міської ради Алла Шлапак.

Нагадаємо, що 14 січня Михайла Федорова було призначено міністром оборони України.

Після цього український лідер Володимир Зеленський провів нараду з Михайлом Федоровим, коли було визначено перші ключові пріоритети роботи Міністерства оборони України.