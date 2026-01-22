Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії 22 січня для участі у Всесвітньому економічному форумі. У Давосі він зустрінеться з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 22 січня
У День Соборності ведучі обговорять ключові події другого дня Всесвітнього економічного форуму в Давосі, участь української делегації, контакти з американськими партнерами та очікувану зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Гості ефіру прокоментують сигнали щодо мирного процесу, можливі переговори США з РФ, роль "Ради миру" та позицію НАТО щодо війни в Україні.
В ефірі також будуть обговорені теми економіки й фінансів: прискорення кредиту ЄС для України, рекордні ціни на золото, курс валют, гуманітарна допомога Євросоюзу та дискусія навколо податків, ПДВ для ФОПів і субсидій.
Окремі блоки присвячені енергетиці, зокрема, відновленню опалення, переходу до прогнозованих графіків відключень і роботі міст в умовах кризи.
Гсоті День.LIVE
- Михайло Непран — перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України
- Олександр Вілкул — голова Ради оборони Кривого Рогу
- Ігор Тодоров — професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету
- Андріан Прокіп — керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього
- Олесь Доній — політолог, громадський діяч
- Ірина Борзова — народна депутатка, членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту
- Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни
- "Ватра" — прес-сержант стрілецького батальйону 3-ї окремої штурмової бригади
Нагадаємо, радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін оголосив про нові оборонні проєкти, які Україна розвиватиме разом з ЄС.
Також Стів Віткофф заявив, що незабаром поїде до Києва.