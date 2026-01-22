Відео
Зеленський прибув для переговорів з Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський прибув для переговорів з Трампом — ефір День.LIVE

22 січня 2026 р. 13:00

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії 22 січня для участі у Всесвітньому економічному форумі. У Давосі він зустрінеться з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 22 січня

У День Соборності ведучі обговорять ключові події другого дня Всесвітнього економічного форуму в Давосі, участь української делегації, контакти з американськими партнерами та очікувану зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Гості ефіру прокоментують сигнали щодо мирного процесу, можливі переговори США з РФ, роль "Ради миру" та позицію НАТО щодо війни в Україні.

В ефірі також будуть обговорені теми економіки й фінансів: прискорення кредиту ЄС для України, рекордні ціни на золото, курс валют, гуманітарна допомога Євросоюзу та дискусія навколо податків, ПДВ для ФОПів і субсидій.

Окремі блоки присвячені енергетиці, зокрема, відновленню опалення, переходу до прогнозованих графіків відключень і роботі міст в умовах кризи.

Гсоті День.LIVE

  • Михайло Непран — перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України
  • Олександр Вілкул — голова Ради оборони Кривого Рогу
  • Ігор Тодоров — професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету
  • Андріан Прокіп — керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього
  • Олесь Доній — політолог, громадський діяч
  • Ірина Борзова — народна депутатка, членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту
  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни
  • "Ватра" — прес-сержант стрілецького батальйону 3-ї окремої штурмової бригади

Нагадаємо, радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін оголосив про нові оборонні проєкти, які Україна розвиватиме разом з ЄС.

Також Стів Віткофф заявив, що незабаром поїде до Києва

