Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним: ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, ексміністр палива та енергетики Юрій Продан, голова громадської спілки "Асоціація Перевізників м. Києва та Київської області" Ігор Мойсеєнко, військовий Данило Яковлев, речник Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук, юрист-міжнародник Віталій Яремчук, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, історик Шимон Бріман та синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського, який вкотре наголосив, що готовий зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Серед інших тем:

9 квітня графіки погодинних відключень діятимуть у всіх областях України;

Трамп погрожує ввести штрафні мита за постачання зброї до Ірану;

СБУ заявила про затримання агента ФСБ, який готував теракт у Хмельницькому в місці скупчення військових ЗСУ;

Німеччина попереджає про хакерів з РФ, які зламують маршрутизатори;

українські оператори безпілотників уже чотири місяці поспіль ліквідовують більше російських військових, ніж командування Росії встигає рекрутувати;

Трамп знову звинуватив НАТО в тому, що Альянс не допоміг Вашингтону у війні проти Ірану;

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, тристоронні перемовини за участю Росії та США довелося перенести через зміну дипломатичних пріоритетів Вашингтона. Наразі Штати зосереджені на вирішенні конфлікту на Близькому Сході.

А в Укренерго повідомляли, що 9 квітня по всій території України діятимуть графіки відключень світла та обмеження потужності. Причиною є наслідки російських ударів по енергообʼєктах.