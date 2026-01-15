Відео
Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

15 січня 2026 р. 08:00

Президент України Володимир Зеленський провів нараду та анонсував запровадження режиму надзвичайної ситуації в українській енергетиці. Тим часом в Україні посилюються графіки відключень світла, а Росія не припиняє атаки.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 15 січня

В ефірі говоритимуть про ситуацію на фронті, бойові дії та втрати російської армії, а також про нові контракти для військових і загальний стан сил оборони. Окремо обговорять прикордонну безпеку, зростання кількості затримань на кордоні з Білоруссю.

Значний блок буде присвячений внутрішній політиці та економіці: проблемам із бюджетом Міністерства оборони, потребі фінансового аудиту, ризикам для малого бізнесу, можливим наслідкам податкових змін і загальній економічній ситуації в умовах енергетичної кризи. Окрему увагу приділять запровадженню надзвичайного режиму в енергетиці, блекаутам, підготовці міст до зими та кризовим управлінським рішенням.

В ефірі також говоритимуть про законодавчі ініціативи Верховної Ради, зокрема житлову реформу, посилення відповідальності за погрози посадовцям, аудит ТЦК, а також резонансні антикорупційні справи й позиції фігурантів.

Окремий міжнародний блок стосуватиметься глобальної безпеки: позицій країн G7 щодо гарантій безпеки для України, дискусій у ЄС про переговорні формати з Росією, ролі США, ситуації навколо Гренландії та загострення на Близькому Сході, зокрема ризику воєнної операції США проти Ірану.

Завершальною темою стане гуманітарний вимір війни — реабілітація військових і ветеранів, проблеми людей з протезами в умовах блекаутів, розвиток освіти для дорослих і роль міжнародних майданчиків у просуванні теми відновлення України.

Запрошені гості Ранок.LIVE:

  • Андрій Шаповалов — головний сержант 3-го механізованого батальйону, позивний "Чорний"
  • Іван Крулько — народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови бюджетного комітету
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України
  • Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади та місцевого самоврядування
  • Світлана Гриценко — членкиня оргкомітету Українського дому в Давосі, керівниця проєктів RECOVERY та "ПОВЕРНЕННЯ"
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій
  • Андрій Миселюк — політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог"
  • Віктор Трегубов — начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил, підполковник

Нагадаємо, в КМДА розкрили причини низької підготовки влади до потенційних блекаутів в столиці.

Тим часом у Київраді ініціювали звіт від шести заступників очільника Київської міської державної адміністрації, аби вони пояснили, чому Київ був не підготовлений до відключень світла.

Натомість прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила про посилення ППО-захисту об'єктів енергетики.

