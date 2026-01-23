Відео
Відео

Зеленський назвав головне питання переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський назвав головне питання переговорів — ефір День.LIVE

23 січня 2026 р. 13:23

Text

13:00 Зеленський прибув для переговорів з Трампом — ефір День.LIVE

 Територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим. Його обговорюватимуть делегації України, Росії та США під час сьогоднішніх переговорів в Абу-Дабі.

Про це слухайте та дивіться в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 23 січня

Ефір буде зосереджений на підсумках Давоського форуму та дипломатичних зрушеннях навколо війни. Обговорюватимуть домовленості щодо посилення протиповітряної оборони України, підготовку тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії в ОАЕ, можливі параметри припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та підходи сторін до територіальних питань і Донбасу. Окремо говоритимуть про формування так званої Ради миру Дональда Трампа та місце України в цій ініціативі після завершення війни.

В ефірі порушать тему безпеки на морі та санкційного тиску, зокрема затримання російських танкерів, а також ситуацію на кордоні — спроби прориву, статистику виїзду громадян за кордон, роботу системи єЧерга та резонансні інциденти. Окремо говоритимуть про корупційні викриття в Держприкордонслужбі.

 Гості День.LIVE

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень"
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО"
  • Антон Малеєв — політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною"
  • Ян Клішаєв — позивний "Макгрегор", голова ГО "Ветеранський корпус"
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України
  • Андрій Дубас — президент Асоціації українських банків
  • Петро Олещук — політолог
  • Олександр Сушко — політолог-міжнародник, виконавчий директор МФ "Відродження"

Нагадаємо, Володимир Зеленський розширив делегацію України, яка вестиме переговори в ОАЕ.

