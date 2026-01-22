Президент України Володимир Зеленський анонсував першу тристоронню зустріч України, США та Росії. За його словами, переговори можуть відбутися вже завтра або післязавтра в Об'єднаних Арабських Еміратах, а ініціатором виступив Вашингтон. Зеленський з іронією зауважив, що сподівається, що ОАЕ поінформовані про захід, адже "іноді такі сюрпризи надходять з американського боку".

Про це дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

Говорити на актуальні теми в студії Вечір.LIVE сьогодні будуть:

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу"

Дмитро Соломчук, нардеп від "Слуги народу"

Вікторія Гриб, народна депутатка України, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Нагадаємо, президент України зустрівся із американським лідером Дональдом Трампом у Давосі.

Після зустрічі Зеленський повідомив про продуктивну розмову з очільником Білого дому.