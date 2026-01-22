Відео
Україна
Відео

Зеленський анонсував зустріч України, США і РФ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував зустріч України, США і РФ — ефір Вечір.LIVE

22 січня 2026 р. 18:17

18:17 Зеленський анонсував зустріч України, США і РФ — ефір Вечір.LIVE

15:49 Важлива промова Зеленського в Давосі — прямий ефір

13:00 Зеленський прибув для переговорів з Трампом — ефір День.LIVE

12:26 Засідання щодо створення "Ради миру" Трампа — включення з Давосу

08:00 Для Києва створять нові графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2026
20:11 Трамп і Рютте виступають із важливими заявами в Давосі — ефір

19:00 НС у столиці: що зі світлом і теплом — ефір Київський час

18:08 Трамп анонсував зустріч із Зеленським — ефір Вечір.LIVE

15:51 Виступ Трампа на форумі у Давосі — трансляція онлайн

13:07 Другий день форуму у Давосі та виступ Трампа — ефір День.LIVE

18:17 Зеленський анонсував зустріч України, США і РФ — ефір Вечір.LIVE

15:49 Важлива промова Зеленського в Давосі — прямий ефір

13:00 Зеленський прибув для переговорів з Трампом — ефір День.LIVE

12:26 Засідання щодо створення "Ради миру" Трампа — включення з Давосу

08:00 Для Києва створять нові графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський анонсував першу тристоронню зустріч України, США та Росії. За його словами, переговори можуть відбутися вже завтра або післязавтра в Об'єднаних Арабських Еміратах, а ініціатором виступив Вашингтон. Зеленський з іронією зауважив, що сподівається, що ОАЕ поінформовані про захід, адже "іноді такі сюрпризи надходять з американського боку".

Про це дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

Говорити на актуальні теми в студії Вечір.LIVE сьогодні будуть:

  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу"
  • Дмитро Соломчук, нардеп від "Слуги народу"
  • Вікторія Гриб, народна депутатка України, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Нагадаємо, президент України зустрівся із американським лідером Дональдом Трампом у Давосі.

Після зустрічі Зеленський повідомив про продуктивну розмову з очільником Білого дому.

18:17 Зеленський анонсував зустріч України, США і РФ — ефір Вечір.LIVE

15:49 Важлива промова Зеленського в Давосі — прямий ефір

13:00 Зеленський прибув для переговорів з Трампом — ефір День.LIVE

12:26 Засідання щодо створення "Ради миру" Трампа — включення з Давосу

08:00 Для Києва створять нові графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

