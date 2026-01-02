Відео
Україна
Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

02 січня 2026 р. 08:00

Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що для внутрішньої політики України завтра, 2 січня, буде важливий день. Деталі поки що невідомі, адже нлава держави не уточнив, про що саме йдеться.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 2 січня

Ведучі та запрошені експерти обговорять безпекову ситуацію на Запорізькому напрямку та загальні плани Росії на фронті, удари Сил оборони по критичній інфраструктурі ворога й інформаційні атаки РФ із використанням ШІ.

У центрі уваги будуть також можливі міжнародні механізми контролю перемир'я, посилення української ППО, перспективи відновлення обмінів полоненими та дипломатичні ініціативи за участі Туреччини, Франції й так званої "Коаліції охочих".

Окремо говоритимуть про наслідки атак на енергетику на початку року, економічні виклики для України, внутрішньополітичні сигнали з новорічного звернення президента, проблеми фондового ринку, соціальні зміни з 1 січня та нові державні сервіси у сфері охорони здоров'я.

Запрошені гості ефіру:

  • Дмитро Пелих, начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України"
  • Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій
  • Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України (2001–2002)
  • Володимир Пузирко, дипломат, юрист-міжнародник
  • Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління
  • Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин
  • Лілія Гриневич, міністерка освіти і науки України (2016–2019)

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров переговорив із Володимиром Зеленським щодо результатів переговорів США та України.

Також Володимир Зеленський висловлювався щодо того, яким Україна бачить мир.

Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

31 грудня 2025 р. 23:33
Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

31 грудня 2025 р. 18:08
Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

31 грудня 2025 р. 15:49
Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

31 грудня 2025 р. 13:11
Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

31 грудня 2025 р. 08:00
США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

30 грудня 2025 р. 18:02
Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

30 грудня 2025 р. 13:08
Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2025 р. 08:00

