Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що для внутрішньої політики України завтра, 2 січня, буде важливий день. Деталі поки що невідомі, адже нлава держави не уточнив, про що саме йдеться.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 2 січня

Ведучі та запрошені експерти обговорять безпекову ситуацію на Запорізькому напрямку та загальні плани Росії на фронті, удари Сил оборони по критичній інфраструктурі ворога й інформаційні атаки РФ із використанням ШІ.

У центрі уваги будуть також можливі міжнародні механізми контролю перемир'я, посилення української ППО, перспективи відновлення обмінів полоненими та дипломатичні ініціативи за участі Туреччини, Франції й так званої "Коаліції охочих".

Окремо говоритимуть про наслідки атак на енергетику на початку року, економічні виклики для України, внутрішньополітичні сигнали з новорічного звернення президента, проблеми фондового ринку, соціальні зміни з 1 січня та нові державні сервіси у сфері охорони здоров'я.

Запрошені гості ефіру:

Дмитро Пелих, начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України"

Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій

Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України (2001–2002)

Володимир Пузирко, дипломат, юрист-міжнародник

Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин

Лілія Гриневич, міністерка освіти і науки України (2016–2019)

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров переговорив із Володимиром Зеленським щодо результатів переговорів США та України.

Також Володимир Зеленський висловлювався щодо того, яким Україна бачить мир.