Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Сергій Козир, депутат Одеської міської ради Світлана Осауленко, економіст Сергій Фурса, нардеп Валентин Наливайченко та народна депутатка Марія Мезенцева-Федоренко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що рішення щодо змін у правилах комендантської години в Києві ухвалять уже сьогодні. Про це він повідомив за підсумками спеціальної наради.

Нагадаємо, 15 січня у Києві створили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів.

Крім того, сьогодні Зеленський провів енергетичний селектор. Там обговорили комендантську годину, збільшення імпорту електроенергії та захист енергетики.