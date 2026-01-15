Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський анонсував термінові рішення — ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський анонсував термінові рішення — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував термінові рішення — ефір Вечір.LIVE

15 січня 2026 р. 18:14

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:14 Зеленський анонсував термінові рішення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

14 січня 2026
Text

19:00 Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Text

18:31 Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

Text

13:22 Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

13 січня 2026
Text

18:20 У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

Text

08:12 Масштабна атака по Україні, вибухи у містах — ефір Ранок.LIVE

Text

18:14 Зеленський анонсував термінові рішення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

Text

13:04 У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

14 січня 2026
Text

19:00 Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Сергій Козир, депутат Одеської міської ради Світлана Осауленко, економіст Сергій Фурса, нардеп Валентин Наливайченко та народна депутатка Марія Мезенцева-Федоренко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що рішення щодо змін у правилах комендантської години в Києві ухвалять уже сьогодні. Про це він повідомив за підсумками спеціальної наради.

Нагадаємо, 15 січня у Києві створили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів.

Крім того, сьогодні Зеленський провів енергетичний селектор. Там обговорили комендантську годину, збільшення імпорту електроенергії та захист енергетики.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:39 Зеленський зустрівся із Залужним — що обговорили

18:34 Зеленський обговорив з главою МЗС Албанії військову співпрацю

18:15 Проблеми на кордоні України — кому не вдасться його перетнути

Text

18:14 Зеленський анонсував термінові рішення — ефір Вечір.LIVE

17:47 На Одещині помітили рідкісного кота — у чому унікальність тварини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:40 Україна більше купує, ніж продає — як це впливає на ціни

17:33 Справа Єрмака — НАБУ вилучило цифрові носії на обшуках

17:30 Албанія цього року долучиться до ініціативи PURL

17:18 Євробачення-2025 — слухати пісні усіх фіналістів Нацвідбору

17:12 Мінімальні ціни на яйця — що відбувається в супермаркетах України

18:39 Зеленський зустрівся із Залужним — що обговорили

18:34 Зеленський обговорив з главою МЗС Албанії військову співпрацю

18:15 Проблеми на кордоні України — кому не вдасться його перетнути

17:47 На Одещині помітили рідкісного кота — у чому унікальність тварини

17:40 Україна більше купує, ніж продає — як це впливає на ціни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:33 Справа Єрмака — НАБУ вилучило цифрові носії на обшуках

17:30 Албанія цього року долучиться до ініціативи PURL

17:18 Євробачення-2025 — слухати пісні усіх фіналістів Нацвідбору

17:12 Мінімальні ціни на яйця — що відбувається в супермаркетах України

17:05 Квартири на первинці Києва та Львова — в яких районах найдешевші

06:33 Життя в блекаути — чи планують одесити виїжджати з міста

13 січня

22:33 Закінчення війни у 2026 — думки одеситів про шанси та можливості

12 січня

22:33 Які економічні сюрпризи чекають Україну — вартість валюти

9 січня

18:52 Зимові відпустки 2026 — як будуть відпочивати одесити

06:29 Від миру до процвітання — що змінюється в головах партнерів

8 січня

21:33 Ринок Черемушки в Одесі — що подорожчало після свят

16:12 Особливі вміння — чим Буданов допомагає президенту в ОП

7 січня

22:33 Допомога на передову — як в одеській церкві дбають про військових

05:59 В Україні запровадили безкоштовний скринінг здоровʼя

6 січня

18:04 Новоюліанський і григоріанський календарі — різні дати, одна віра

Text

18:14 Зеленський анонсував термінові рішення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

Text

13:04 У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

14 січня
Text

19:00 Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Відео по темі

Всі відео
Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

15 січня 2026 р. 13:27
У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

15 січня 2026 р. 13:04
Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

15 січня 2026 р. 08:00
Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

14 січня 2026 р. 19:00
Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

14 січня 2026 р. 18:31
Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

14 січня 2026 р. 13:22
Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

14 січня 2026 р. 08:00
У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

13 січня 2026 р. 18:20

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації