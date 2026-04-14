Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE

Україна цього тижня проведе перемовини з європейськими партнерами щодо створення спільної системи захисту неба. Ініціатива має на меті посилити безпеку як України, так і всієї Європи. У Києві наголошують: інтеграція в європейську безпекову систему є критичною альтернативою загрозі з боку РФ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 14 квітня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Віталій Міловідов — начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" підполковник;

Цві Зільбер — головний редактор "Найкраще радіо", Ізраіль;

Дмитро Громаков — соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії;

Андрій Новак — голова Комітету економістів України;

Сергій Євтушок — народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;

Регіна Харченко — в.о. міського голови Запоріжжя;

Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 роки);

Дмитро Соломчук — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики;

Тетяна Козаченко — адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції (2014-2016 роки).

Новини.LIVE інформували, що на фронті в Україні формується новий формат війни, де дрони та наземні роботизовані комплекси змінюють підхід до бойових дій. Українські сили провели унікальну операцію — вперше в історії позицію противника захопили без участі піхоти. Це дозволило не лише досягти результату, а й зберегти життя військових.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Україна активізує співпрацю з міжнародними партнерами щодо перемовин і безпекових гарантій. Координація триває зі США та європейськими країнами на різних рівнях, із фокусом на подальші домовленості. У найближчі тижні очікується посилення переговорного процесу та нові результати.