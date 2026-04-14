Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE arrow
Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE

14 квітня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13 квітня 2026
Text

Text

Text

Text

10 квітня 2026
Text

Text

Text

Text

9 квітня 2026
Text

Text

Україна цього тижня проведе перемовини з європейськими партнерами щодо створення спільної системи захисту неба. Ініціатива має на меті посилити безпеку як України, так і всієї Європи. У Києві наголошують: інтеграція в європейську безпекову систему є критичною альтернативою загрозі з боку РФ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 14 квітня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";
  • Віталій Міловідов — начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" підполковник;
  • Цві Зільбер —  головний редактор "Найкраще радіо", Ізраіль;
  • Дмитро Громаков — соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії;
  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
  • Сергій Євтушок — народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;
  • Регіна Харченко — в.о. міського голови Запоріжжя;
  • Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 роки);
  • Дмитро Соломчук — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики;
  • Тетяна Козаченко — адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції (2014-2016 роки).

Новини.LIVE інформували, що на фронті в Україні формується новий формат війни, де дрони та наземні роботизовані комплекси змінюють підхід до бойових дій. Українські сили провели унікальну операцію — вперше в історії позицію противника захопили без участі піхоти. Це дозволило не лише досягти результату, а й зберегти життя військових.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Україна активізує співпрацю з міжнародними партнерами щодо перемовин і безпекових гарантій. Координація триває зі США та європейськими країнами на різних рівнях, із фокусом на подальші домовленості. У найближчі тижні очікується посилення переговорного процесу та нові результати.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Трамп готує несподіваний хід по Ірану: інтерв'ю з Куртом Волкером

13 квітня 2026 р. 22:30
Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

13 квітня 2026 р. 18:43
Україна готується до зустрічі Зеленського та Мадяра: ефір День.LIVE

13 квітня 2026 р. 13:17
Орбан визнав поразку на виборах, Мадяр переміг: ефір Ранок.LIVE

13 квітня 2026 р. 08:00
Великдень, ТЦК та гроші від МВФ: ефір з Гетманцевим

10 квітня 2026 р. 21:00
СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE

10 квітня 2026 р. 18:00
Зеленський заявив, що відмова від ядерки була помилкою: ефір День.LIVE

10 квітня 2026 р. 13:16
Росія погодилася на великоднє перемир'я: ефір Ранок.LIVE

10 квітня 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації