У Брюсселі 18 червня розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", яке проходить на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Учасники обговорять подальшу військову підтримку України, посилення обороноздатності та співпрацю між союзниками.

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Засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн"

Під час вступних заяв учасники обговорять подальшу військову підтримку України, зміцнення української протиповітряної оборони, постачання озброєння та розвиток оборонного виробництва. Також очікуються заяви президента Володимира Зеленського, міністра оборони Украъны Михайла Федорова та генсека НАТО Марка Рютте.

Велика Британія та Німеччина співголовують на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України долучиться до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Учасники зустрічі зосередяться на питаннях подальшої військової допомоги, фінансування оборонних потреб та посилення виробництва озброєння. Крім того, заплановано низку переговорів за участю держав-членів НАТО.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський повідомив про важливі домовленості з Німеччиною. За його словами, Україна разом з ЄС сьогодні зробить перший крок до формування майбутньої Європейської антибалістичної системи. Він також висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе відкрити всі шість переговорних кластерів у межах вступу до ЄС.