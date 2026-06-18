Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Заяви Зеленського, Федорова та Рютте: прямий ефір із "Рамштайн" arrow
Заяви Зеленського, Федорова та Рютте: прямий ефір із "Рамштайн"

Заяви Зеленського, Федорова та Рютте: прямий ефір із "Рамштайн"

18 червня 2026 р. 16:36

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:36 Заяви Зеленського, Федорова та Рютте: прямий ефір із "Рамштайн"

Text

13:05 Зеленський зробив заяву про удари по Росії: ефір День.LIVE

Text

07:24 Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

17 червня 2026
Text

21:46 Англія - Хорватія НА ЧС-2026: прямий ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Чому кияни отримують шалені рахунки за тепло: ефір Київський час

Text

17:54 Трамп суттєво змінив своє ставлення до війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 НАТО готує нові поставки Patriot для України: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна запрошена на зустріч НАТО в Брюсселі: ефір Ранок.LIVE

16 червня 2026
Text

17:53 Росію чекатиме важка зима і нові санкції: ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 Москва палає після удару ЗСУ: ефір День.LIVE

Text

16:36 Заяви Зеленського, Федорова та Рютте: прямий ефір із "Рамштайн"

Text

13:05 Зеленський зробив заяву про удари по Росії: ефір День.LIVE

Text

07:24 Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

17 червня 2026
Text

21:46 Англія - Хорватія НА ЧС-2026: прямий ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Чому кияни отримують шалені рахунки за тепло: ефір Київський час

У Брюсселі 18 червня розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", яке проходить на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Учасники обговорять подальшу військову підтримку України, посилення обороноздатності та співпрацю між союзниками.

Дивіться пряму трансляцію події на Youtube-каналі Новини.LIVE.

Засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн"

Під час вступних заяв учасники обговорять подальшу військову підтримку України, зміцнення української протиповітряної оборони, постачання озброєння та розвиток оборонного виробництва. Також очікуються заяви президента Володимира Зеленського, міністра оборони Украъны Михайла Федорова та генсека НАТО Марка Рютте.

Велика Британія та Німеччина співголовують на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України долучиться до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Учасники зустрічі зосередяться на питаннях подальшої військової допомоги, фінансування оборонних потреб та посилення виробництва озброєння. Крім того, заплановано низку переговорів за участю держав-членів НАТО.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський повідомив про важливі домовленості з Німеччиною. За його словами, Україна разом з ЄС сьогодні зробить перший крок до формування майбутньої Європейської антибалістичної системи. Він також висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе відкрити всі шість переговорних кластерів у межах вступу до ЄС.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:38 Зеленський: найсильніша армія Європи можлива лише у співпраці з Україною

17:33 Загроза у Чорному морі: РФ намагається копіювати українські дрони

17:19 Рютте: скорочення американського контингенту в Європі розпочнеться негайно

17:12 Ціни на продукти різко впали: які знижки підготували супермаркети

17:09 Британія передасть Україні 150 тисяч дронів та ракети

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:59 Жінки у ЗСУ: понад 10% добровольців свідомо йдуть у піхоту

16:49 Щонайменше 30 тис. військових щомісяця: Зеленський про втрати РФ

16:47 Зеленський: Україні потрібні НРК і далекобійні артилерійські снаряди

16:43 Бронь під час академвідпустки: юрист пояснив, коли це можливо

16:41 Зеленський заявив, що РФ відчуває нестачу пального через удари по НПЗ

17:38 Зеленський: найсильніша армія Європи можлива лише у співпраці з Україною

17:33 Загроза у Чорному морі: РФ намагається копіювати українські дрони

17:19 Рютте: скорочення американського контингенту в Європі розпочнеться негайно

17:12 Ціни на продукти різко впали: які знижки підготували супермаркети

17:09 Британія передасть Україні 150 тисяч дронів та ракети

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:59 Жінки у ЗСУ: понад 10% добровольців свідомо йдуть у піхоту

16:49 Щонайменше 30 тис. військових щомісяця: Зеленський про втрати РФ

16:47 Зеленський: Україні потрібні НРК і далекобійні артилерійські снаряди

16:43 Бронь під час академвідпустки: юрист пояснив, коли це можливо

16:41 Зеленський заявив, що РФ відчуває нестачу пального через удари по НПЗ

07:55 Тренди весілля 2026: у скільки обійдеться свято і яку суму дарувати

07:22 Високі ризики: на що звернути увагу при покупці старої квартири

9 червня

22:33 Базам РФ не місце біля Одещини: Юсов про ПМР та логістику

8 червня

18:32 Гроші на свята: скільки дарувати на весілля чи день народження

4 червня

22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

3 червня

22:33 Стан української економіки: ризики через трудових мігрантів

2 червня

22:33 Саломе Зурабішвілі: перемога України — майбутнє Грузії та Європи

27 травня

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

22 травня

21:33 Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

Text

16:36 Заяви Зеленського, Федорова та Рютте: прямий ефір із "Рамштайн"

Text

13:05 Зеленський зробив заяву про удари по Росії: ефір День.LIVE

Text

07:24 Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

17 червня
Text

21:46 Англія - Хорватія НА ЧС-2026: прямий ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Чому кияни отримують шалені рахунки за тепло: ефір Київський час

Відео по темі

Всі відео
Зеленський зробив заяву про удари по Росії: ефір День.LIVE

Зеленський зробив заяву про удари по Росії: ефір День.LIVE

18 червня 2026 р. 13:05
Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

18 червня 2026 р. 07:24
Англія - Хорватія НА ЧС-2026: прямий ефір Новини.LIVE

Англія - Хорватія НА ЧС-2026: прямий ефір Новини.LIVE

17 червня 2026 р. 21:46
Чому кияни отримують шалені рахунки за тепло: ефір Київський час

Чому кияни отримують шалені рахунки за тепло: ефір Київський час

17 червня 2026 р. 19:00
Трамп суттєво змінив своє ставлення до війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

Трамп суттєво змінив своє ставлення до війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

17 червня 2026 р. 17:54
НАТО готує нові поставки Patriot для України: ефір День.LIVE

НАТО готує нові поставки Patriot для України: ефір День.LIVE

17 червня 2026 р. 13:13
Україна запрошена на зустріч НАТО в Брюсселі: ефір Ранок.LIVE

Україна запрошена на зустріч НАТО в Брюсселі: ефір Ранок.LIVE

17 червня 2026 р. 08:00
Росію чекатиме важка зима і нові санкції: ефір Вечір.LIVE

Росію чекатиме важка зима і нові санкції: ефір Вечір.LIVE

16 червня 2026 р. 17:53

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації