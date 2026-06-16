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Росію чекатиме важка зима і нові санкції: ефір Вечір.LIVE

Росію чекатиме важка зима і нові санкції: ефір Вечір.LIVE

16 червня 2026 р. 17:53

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17:53 Росію чекатиме важка зима і нові санкції: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Москва палає після удару ЗСУ: ефір День.LIVE

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08:00 Трамп готовий знову сфокусуватися на Україні: ефір Ранок.LIVE

15 червня 2026
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20:17 Чемпіонат світу з футболу-2026: пряма трансляція

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18:05 G7 почали саміт у Франції, де у фокусі Україна: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Зеленський пообіцяв відповідь Путіну за удар по Лаврі: ефір День.LIVE

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07:53 Наслідки нічної масованої атаки РФ по Україні: ефір Ранок.LIVE

12 червня 2026
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18:18 В Україні стартує масштабна армійська реформа: ефір Вечір.LIVE

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13:03 Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Європа хоче залучити Трампа до нових переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

Text

17:53 Росію чекатиме важка зима і нові санкції: ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 Москва палає після удару ЗСУ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп готовий знову сфокусуватися на Україні: ефір Ранок.LIVE

15 червня 2026
Text

20:17 Чемпіонат світу з футболу-2026: пряма трансляція

Text

18:05 G7 почали саміт у Франції, де у фокусі Україна: ефір Вечір.LIVE

Дональд Трамп заявив, що незабаром США може поновити санкції проти Росії, оскільки Ормузька протока вже розблокована, і нафта постачається. Також президент Володимир Зеленський попередив Кремль, що у разі відмови від мирних переговорів на Росію очікує важка зима через повітряні удари України.

Це і не тільки обговорюватимуть гості та експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 16 червня

Гостями ефіру Вечір.LIVE будуть:

  • Сергій Фурса, економіст, фінансист;
  • Олесь Маляревич, заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес";
  • Руслан Горбенко, народний депутат ("Слуга Народу"),член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Валентин Наливайченко, народний депутат України, ("Батьківщина"), секретар комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу 

Раніше Новини.LIVE писали що Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками країн "G7". Участь у розмові брала і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Сторони обговорили зимовий пакет допомоги та виробництво зенітних ракет.

Також ми писали, що  Володимир Зеленський вкотре запросив кремлівського диктатора Володимира Путіна на переговори. Він запропонував зустрітися в рамках саміту G7 і повідомив, що на переговорах могли б бути присутніми лідери й інших країн, але у Кремлі цю пропозицію проігнорували.

Напередодні цієї зустрічі лідерів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо уже встигли переговорити та повністю узгодили свої позиції. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:13 Ворог атакував Нікополь FPV-дроном: серед загиблих мати та син

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