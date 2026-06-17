Україна запрошена на зустріч НАТО в Брюсселі: ефір Ранок.LIVE

У четвер, 18 червня 2026 року, у Брюсселі відбудеться важлива зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. Переговори пройдуть у штаб-квартирі Альянсу під головуванням генерального секретаря Марка Рютте. Одразу після цього розпочнеться 35-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де союзники обговорять термінове посилення ППО та нове фінансування для ЗСУ.
Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE 17 червня
Запрошені гості:
- Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань
- Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015)
- Микола Нога, міський голова м. Шостка
- Сергій Купрійчук, штаб-сержант відділення комунікацій 14 бригади "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов"
- Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій
- Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики
- Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"
- Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст
- Дмитро Іванов, Голова ГО "ДОБРОБАТ"
- Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України
Новини.LIVE писали раніше, що внаслідок масованої комбінованої атаки Росії в ніч проти 15 червня 2026 року серйозно постраждала культурна спадщина України. Міністерка культури Тетяна Бережна під час брифінгу повідомила, що ворог пошкодив одразу 13 історичних пам'яток у Києві, Харкові та Дніпрі.
Тим часом президент США Дональд Трамп готовий надати допомогу Україні та посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, але висуває свою умову. В обмін на підтримку Києва він хоче отримати від європейських союзників допомогу у протистоянні з Іраном.