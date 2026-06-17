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Україна запрошена на зустріч НАТО в Брюсселі: ефір Ранок.LIVE

Україна запрошена на зустріч НАТО в Брюсселі: ефір Ранок.LIVE

17 червня 2026 р. 08:00

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15 червня 2026
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20:17 Чемпіонат світу з футболу-2026: пряма трансляція

У четвер, 18 червня 2026 року, у Брюсселі відбудеться важлива зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. Переговори пройдуть у штаб-квартирі Альянсу під головуванням генерального секретаря Марка Рютте. Одразу після цього розпочнеться 35-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де союзники обговорять термінове посилення ППО та нове фінансування для ЗСУ.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 17 червня

Запрошені гості:

  • Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань 
  • Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015) 
  • Микола Нога, міський голова м. Шостка 
  • Сергій Купрійчук, штаб-сержант відділення комунікацій 14 бригади "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов" 
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій 
  • Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики 
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" 
  • Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст 
  • Дмитро Іванов, Голова ГО "ДОБРОБАТ" 
  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України 

Новини.LIVE писали раніше, що внаслідок масованої комбінованої атаки Росії в ніч проти 15 червня 2026 року серйозно постраждала культурна спадщина України. Міністерка культури Тетяна Бережна під час брифінгу повідомила, що ворог пошкодив одразу 13 історичних пам'яток у Києві, Харкові та Дніпрі. 

Тим часом президент США Дональд Трамп готовий надати допомогу Україні та посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, але висуває свою умову. В обмін на підтримку Києва він хоче отримати від європейських союзників допомогу у протистоянні з Іраном. 

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08:47 Масований удар по Запорізькій області: є загиблий та 14 поранених

08:28 Звільнення зі служби почнеться наприкінці осені: Федоров пояснив схему

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:18 Грошове забезпечення військових: за якої умови доплатять 10 000 грн

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