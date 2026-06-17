Україна запрошена на зустріч НАТО в Брюсселі: ефір Ранок.LIVE

У четвер, 18 червня 2026 року, у Брюсселі відбудеться важлива зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. Переговори пройдуть у штаб-квартирі Альянсу під головуванням генерального секретаря Марка Рютте. Одразу після цього розпочнеться 35-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де союзники обговорять термінове посилення ППО та нове фінансування для ЗСУ.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 17 червня

Запрошені гості:

Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань

Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015)

Микола Нога, міський голова м. Шостка

Сергій Купрійчук, штаб-сержант відділення комунікацій 14 бригади "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов"

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій

Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"

Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст

Дмитро Іванов, Голова ГО "ДОБРОБАТ"

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України

Новини.LIVE писали раніше, що внаслідок масованої комбінованої атаки Росії в ніч проти 15 червня 2026 року серйозно постраждала культурна спадщина України. Міністерка культури Тетяна Бережна під час брифінгу повідомила, що ворог пошкодив одразу 13 історичних пам'яток у Києві, Харкові та Дніпрі.

Тим часом президент США Дональд Трамп готовий надати допомогу Україні та посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, але висуває свою умову. В обмін на підтримку Києва він хоче отримати від європейських союзників допомогу у протистоянні з Іраном.