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Головна arrow Відео arrow Москва палає після удару ЗСУ: ефір День.LIVE arrow
Москва палає після удару ЗСУ: ефір День.LIVE

Москва палає після удару ЗСУ: ефір День.LIVE

16 червня 2026 р. 13:04

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13:04 Москва палає після удару ЗСУ: ефір День.LIVE

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18:05 G7 почали саміт у Франції, де у фокусі Україна: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Зеленський пообіцяв відповідь Путіну за удар по Лаврі: ефір День.LIVE

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07:53 Наслідки нічної масованої атаки РФ по Україні: ефір Ранок.LIVE

12 червня 2026
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18:18 В Україні стартує масштабна армійська реформа: ефір Вечір.LIVE

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13:03 Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Європа хоче залучити Трампа до нових переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

11 червня 2026
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21:01 Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

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13:04 Москва палає після удару ЗСУ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп готовий знову сфокусуватися на Україні: ефір Ранок.LIVE

15 червня 2026
Text

20:17 Чемпіонат світу з футболу-2026: пряма трансляція

Text

18:05 G7 почали саміт у Франції, де у фокусі Україна: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Зеленський пообіцяв відповідь Путіну за удар по Лаврі: ефір День.LIVE

Зеленський і Трамп прибули до Франції на саміт G7, де очікуються важливі переговори щодо підтримки України, посилення санкцій проти Росії та подальших кроків для завершення війни. Тим часом у Москві після атаки спалахнула масштабна пожежа. Що відомо про наслідки удару, які заяви пролунали на саміті та чи відбудеться особиста зустріч президентів України і США.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 16 червня

Гості ефіру:

— Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";
— Інна Богатих, заступниця міністра юстиції (2024-2025 роки), очільниця юридичного напряму у компанії Truman;
— Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики;
— Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
— Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці;
— Павло Себастьянович, економічний аналітик, підприємець, громадський діяч;
— Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин.

Теми ефіру:

— Зеленський заявив про удар по Москві: горить НПЗ;
— пожежа в Лаврі: рятувальники не допустили поширення вогню всередину храму;
— Усик показав фото з Трампом і подякував за зустріч;
— Україна та Молдова разом рухаються до членства в ЄС — Зеленський;
— Зеленський у розмові з Патріархом Варфоломієм засудив удар по Лаврі;
— Латвія передала 3-му армійському корпусу 14 бронемашин CVRT;
— Зеленський, Макрон та Трамп уже прибули на саміт G7.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, американський президент Дональд Трамп заявив, що збирається переговорити з президентами України та Росії. Він закликав Кремль до миру і наголосив на великих втратах на фронті.

Відомо, що лідери країн "Великої сімки" переговорили з Володимиром Зеленським. Зустріч була у закритому форматі, без журналістів і тривала півтори години.

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13:47 Працевлаштування в школу: ВЛК не потрібна

13:43 Росія вдарила по Харкову: ДСНС показали кадри наслідків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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