Москва палає після удару ЗСУ: ефір День.LIVE

Зеленський і Трамп прибули до Франції на саміт G7, де очікуються важливі переговори щодо підтримки України, посилення санкцій проти Росії та подальших кроків для завершення війни. Тим часом у Москві після атаки спалахнула масштабна пожежа. Що відомо про наслідки удару, які заяви пролунали на саміті та чи відбудеться особиста зустріч президентів України і США.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 16 червня

Гості ефіру:

— Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";

— Інна Богатих, заступниця міністра юстиції (2024-2025 роки), очільниця юридичного напряму у компанії Truman;

— Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики;

— Олексій Якубін, кандидат політичних наук;

— Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці;

— Павло Себастьянович, економічний аналітик, підприємець, громадський діяч;

— Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин.

Теми ефіру:

— Зеленський заявив про удар по Москві: горить НПЗ;

— пожежа в Лаврі: рятувальники не допустили поширення вогню всередину храму;

— Усик показав фото з Трампом і подякував за зустріч;

— Україна та Молдова разом рухаються до членства в ЄС — Зеленський;

— Зеленський у розмові з Патріархом Варфоломієм засудив удар по Лаврі;

— Латвія передала 3-му армійському корпусу 14 бронемашин CVRT;

— Зеленський, Макрон та Трамп уже прибули на саміт G7.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, американський президент Дональд Трамп заявив, що збирається переговорити з президентами України та Росії. Він закликав Кремль до миру і наголосив на великих втратах на фронті.

Відомо, що лідери країн "Великої сімки" переговорили з Володимиром Зеленським. Зустріч була у закритому форматі, без журналістів і тривала півтори години.