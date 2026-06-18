Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив про проведення продуктивних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що мир може бути вже близько.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 18 червня

Запрошені гості:

Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства Моделювання Ситуацій";

Володимир Біцак, директор Аналітичного центра Форпост24, депутат Сумської районної Ради, Командир роти добровільчого формування;

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України;

Сергій Яроменко позивний "Ярома", Штаб-сержант 3 категорії Відділення комунікації 141 окремої механізованої бригади;

Ігор Швайка, заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, капітан;

Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-НАТО;

Олег Буряк, Голова Запорізької районної державної адміністрації;

Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;

Кирило Сазонов, військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог;

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин.

Як писали Новини.LIVE раніше, позиція Трампа щодо війни в Україні змінилася. Учасники G7 зафіксували зміну настроїв делегації США під час особистих зустрічей на саміті у Франції. Тепер американська сторона демонструє готовність до посилення тиску на Москву.

Також ми писали, що Володимир Зеленський розказав про головні результати міжнародного саміту лідерів G7 в Евіані. Головними питаннями зустрічі стали пошуки шляхів для початку мирних переговорів і завершення російської агресії.