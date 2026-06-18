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Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

18 червня 2026 р. 07:24

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07:24 Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

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17:54 Трамп суттєво змінив своє ставлення до війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

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13:13 НАТО готує нові поставки Patriot для України: ефір День.LIVE

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08:00 Україна запрошена на зустріч НАТО в Брюсселі: ефір Ранок.LIVE

16 червня 2026
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17:53 Росію чекатиме важка зима і нові санкції: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Москва палає після удару ЗСУ: ефір День.LIVE

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08:00 Трамп готовий знову сфокусуватися на Україні: ефір Ранок.LIVE

15 червня 2026
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20:17 Чемпіонат світу з футболу-2026: пряма трансляція

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07:24 Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

17 червня 2026
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21:46 Англія - Хорватія НА ЧС-2026: прямий ефір Новини.LIVE

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19:00 Чому кияни отримують шалені рахунки за тепло: ефір Київський час

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17:54 Трамп суттєво змінив своє ставлення до війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

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13:13 НАТО готує нові поставки Patriot для України: ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив про проведення продуктивних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що мир може бути вже близько. 

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 18 червня

Запрошені гості:

  • Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства Моделювання Ситуацій";
  • Володимир Біцак, директор Аналітичного центра Форпост24, депутат Сумської районної Ради, Командир роти добровільчого формування;
  • Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України;
  • Сергій Яроменко позивний "Ярома", Штаб-сержант 3 категорії  Відділення комунікації 141 окремої механізованої бригади;
  • Ігор Швайка, заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, капітан;
  • Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-НАТО;
  • Олег Буряк, Голова Запорізької районної державної адміністрації;
  • Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;
  • Кирило Сазонов, військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог;
  • Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин.

Як писали Новини.LIVE раніше, позиція Трампа щодо війни в Україні змінилася. Учасники G7 зафіксували зміну настроїв делегації США під час особистих зустрічей на саміті у Франції. Тепер американська сторона демонструє готовність до посилення тиску на Москву.

Також ми писали, що Володимир Зеленський розказав про головні результати міжнародного саміту лідерів G7 в Евіані. Головними питаннями зустрічі стали пошуки шляхів для початку мирних переговорів і завершення російської агресії.  

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06:30 Ціни на зерно "впали" на 200 грн: чому здешевшала пшениця

06:30 Виїхав з окупації: на облік можна стати без візиту в ТЦК

06:25 Грози та дощі в декількох областях: прогноз погоди від Укргідрометцентру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Максимальні пенсії: кому з пенсіонерів дадуть 25 950 грн у липні

06:01 "Ощад24" не пропускає деякі суми переказів: важливі нюанси

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07:24 Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

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